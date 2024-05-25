Сперцян о сезоне «Краснодара»: «Вторые так вторые – тоже хороший результат, пятерку с минусом поставлю. Не все зависело только от нас сегодня»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Краснодар Р-Спорт Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян назвал 2-е место «Краснодара» в Мир РПЛ хорошим результатом.

Сегодня в домашнем матче 30-го тура Мир РПЛ команда под руководством Мурада Мусаева обыграла московское «Динамо» со счетом 1:0. «Краснодар» набрал 56 очков и занял второе место по итогам сезона, уступив один балл «Зениту».

«Сегодня не все зависело только от нас, наше дело было выиграть. Конечно, мы играли дома и не могли играть по-другому. Вторые так вторые – это тоже хороший результат.

Большой опыт на будущее для каждого игрока. Пятерку с минусом поставлю за сезон. Много раз было, что мы теряли очки, как например, с «Ахматом». Конечно, раньше, чем за два тура, мы упустили шанс», – сказал полузащитник «Краснодара».

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15 комментариев
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Эдик, сегодня не только от вас. До этого только от вас. Будем объективны
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Вы многое сделали, чтобы не все зависело от вас)
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Вторые так вторые – тоже хороший результат, пятерку с минусом поставлю.

С таким настроем чемпионами не становятся
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Конечно, не только от вас. Наглухо отбитый на голову гражданин Арутюнян снял тренера, который давал результат, но не позволял вмешиваться в его работу. И поставил клоуна, который не умеет тренировать, зато с которым так приятно теоретически беседовать. Какая разница, что результата нет? Главное, что новый сотрудник покорен и лоялен.
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Чего галицкого не хвалишь? Ему спасибо за смену тренера на петрушку
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Ответ Ебздрогыч
Вторые так вторые – тоже хороший результат, пятерку с минусом поставлю. С таким настроем чемпионами не становятся
Эдик адекватно ответил, после драки че махать кулаками? Даже Сити проигрывает важные матчи, что тут говорить о Краснодаре..🤷‍♂️
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и ни одной новости или комментария про динамо. Бесхарактерная команда неудачников, либо слили по приказу, либо обкакались позорно.
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мда, странная реакция. Всем как то пофиг что не выиграли. главное сезон окончен,можно отдохнуть
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А до этого всё от вас зависело
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С таким настроем не становятся великими чемпионами
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Ну все было в ваших руках
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а вы бы и не стали
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Типичный "Краснодар".
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