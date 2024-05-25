Сперцян о сезоне «Краснодара»: «Вторые так вторые – тоже хороший результат, пятерку с минусом поставлю. Не все зависело только от нас сегодня»

Эдуард Сперцян назвал 2-е место «Краснодара» в Мир РПЛ хорошим результатом.

Сегодня в домашнем матче 30-го тура Мир команда под руководством Мурада Мусаева обыграла московское « » со счетом 1:0. «Краснодар» набрал 56 очков и занял второе место по итогам сезона, уступив один балл « ».

«Сегодня не все зависело только от нас, наше дело было выиграть. Конечно, мы играли дома и не могли играть по-другому. Вторые так вторые – это тоже хороший результат.

Большой опыт на будущее для каждого игрока. Пятерку с минусом поставлю за сезон. Много раз было, что мы теряли очки, как например, с «Ахматом». Конечно, раньше, чем за два тура, мы упустили шанс», – сказал полузащитник « ».