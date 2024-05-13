Тюкавин принес 30 очков «Динамо» голами и пасами – он лучший в РПЛ. Глушенков и Сперцян – в тройке, Кассьерра , Чалов, Промес – в топ-10

Константин Тюкавин принес своей команде больше всего очков за этот сезон в РПЛ.

21-летний нападающий « » забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Его 24 голевые действия принесли бело-голубым 30 очков.

Второе место по полезности занимает полузащитник « » . Его 21 (6+15) голевое действие в 27 играх принесло железнодорожникам 20 очков.

Замкнул тройку хавбек « » , принесший «быкам» 17 очков благодаря 13 (10+3) результативным действиям.

Лучший бомбардир Мир на данный момент (16+3 в 26 матчах) принес « » 13 очков – это шестой показатель в лиге.

Лучший игрок по этому показателю – форвард Федор Чалов, его 15 (12+3) голевых действий в 28 матчах принесли армейцам 12 очков – это 8-е место.

В топ-10 попал лишь один футболист « » – Квинси Промес с 12 (6+6) голевыми действиями в 16 играх принес красно-белым 12 очков. Это 9-е место.

Изображение: t.me/optarussia/3742