Тюкавин принес 30 очков «Динамо» голами и пасами – он лучший в РПЛ. Глушенков и Сперцян – в тройке, Кассьерра , Чалов, Промес – в топ-10
Константин Тюкавин принес своей команде больше всего очков за этот сезон в РПЛ.
21-летний нападающий «Динамо» забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Его 24 голевые действия принесли бело-голубым 30 очков.
Второе место по полезности занимает полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. Его 21 (6+15) голевое действие в 27 играх принесло железнодорожникам 20 очков.
Замкнул тройку хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, принесший «быкам» 17 очков благодаря 13 (10+3) результативным действиям.
Лучший бомбардир Мир РПЛ на данный момент Матео Кассьерра (16+3 в 26 матчах) принес «Зениту» 13 очков – это шестой показатель в лиге.
Лучший игрок ЦСКА по этому показателю – форвард Федор Чалов, его 15 (12+3) голевых действий в 28 матчах принесли армейцам 12 очков – это 8-е место.
В топ-10 попал лишь один футболист «Спартака» – Квинси Промес с 12 (6+6) голевыми действиями в 16 играх принес красно-белым 12 очков. Это 9-е место.
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