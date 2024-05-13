Тюкавин принес 30 очков «Динамо» голами и пасами – он лучший в РПЛ. Глушенков и Сперцян – в тройке, Кассьерра , Чалов, Промес – в топ-10

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Константин Тюкавин принес своей команде больше всего очков за этот сезон в РПЛ.

21-летний нападающий «Динамо» забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Его 24 голевые действия принесли бело-голубым 30 очков.

Второе место по полезности занимает полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. Его 21 (6+15) голевое действие в 27 играх принесло железнодорожникам 20 очков.

Замкнул тройку хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, принесший «быкам» 17 очков благодаря 13 (10+3) результативным действиям.

Лучший бомбардир Мир РПЛ на данный момент Матео Кассьерра (16+3 в 26 матчах) принес «Зениту» 13 очков – это шестой показатель в лиге.

Лучший игрок ЦСКА по этому показателю – форвард Федор Чалов, его 15 (12+3) голевых действий в 28 матчах принесли армейцам 12 очков – это 8-е место.

В топ-10 попал лишь один футболист «Спартака» – Квинси Промес с 12 (6+6) голевыми действиями в 16 играх принес красно-белым 12 очков. Это 9-е место.

Изображение: t.me/optarussia/3742

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11 комментариев
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Тюка - win!
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Костя - топ. Очень рад наконец видеть в Динамо нападающего, показывающего и игру, и характер. Последним таким Воронин был. Хочется, чтобы Тюка задержался еще на пару лет и наколотил 20 за сезон.
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+2
Ответ Roman
Глушенков и Тюкавину можно летом уже в Европу ехать, в команду с еврокубками
не знаю, насколько реально из-за политики, но Тюкавин идеально вписался бы в Бундеслигу стилистически, я правда не знаю, собирается ли тот же Штутгарт продавать своих нападающих, но потенциал тут стартовый лучше, чем у того же Ундава
+2
0
+2
Ответ Roman
Глушенков и Тюкавину можно летом уже в Европу ехать, в команду с еврокубками
Тюкавин в Милан вместо Жиру или в Лилль вместо Дэвидса 🤔
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Глушенков и Тюкавину можно летом уже в Европу ехать, в команду с еврокубками
+2
-2
0
Как считают? Вот в последней игре Нгамале забил с передачи Тюкавина победный гол, кому какие очки защитали?
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Кассьера забил мусорные голы 🤷🏼
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🤣 понеслась жёлтая вода по трубам, в еврокубки в топ чемпионат...
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Он перевез 10 + 10 кг
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