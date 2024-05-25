Мусаев о «Краснодаре»: «Был хороший шанс на чемпионство, но не получилось. Второе место – лучший результат. Мы отдали все»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Динамо».

«Быки» выиграли матч 30-го тура Мир со счетом 1:0, но не стали чемпионами России. Клуб занял вторую строчку в итоговой таблице, пропустив вперед «Зенит».

«Много эмоций. Мы рады победе. Была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем, все только об этом говорили. Могли побороться за чемпионство, был хороший шанс. Но не получилось. Второе место – лучший результат. Мы отдали все».

О возможном продлении контракта

«Когда подпишу контракт – скажу. На днях будем говорить с руководством. Там все выяснится», – сказал .