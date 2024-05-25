Мусаев о «Краснодаре»: «Был хороший шанс на чемпионство, но не получилось. Второе место – лучший результат. Мы отдали все»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Динамо».

«Быки» выиграли матч 30-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0, но не стали чемпионами России. Клуб занял вторую строчку в итоговой таблице, пропустив вперед «Зенит».

«Много эмоций. Мы рады победе. Была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем, все только об этом говорили. Могли побороться за чемпионство, был хороший шанс. Но не получилось. Второе место – лучший результат. Мы отдали все».

О возможном продлении контракта

«Когда подпишу контракт – скажу. На днях будем говорить с руководством. Там все выяснится», – сказал Мусаев

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56 комментариев
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"Мусаев о Краснодаре: Был хороший шанс на чемпионство, но..." Галицкий решил убрать Ивича.
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ПСЖ впечатлён работой Мусаева и приглашает в Париж вместе с Сафоновым
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Мусаев это лучшее, што случилось с Зенитом в этом сезоне.
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И этот лучший результат в основном заслуга Ивича.
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Мусаев не виноват , что его позвали в Краснодар, привет руководителям (горе)
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Заслуги Мусаева тут никакой нет. Физрук.
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#Недотренер. Уверен, с Ивичем взяли бы чемпионство не в последнем туре.
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Ответ Крыло советов
И этот лучший результат в основном заслуга Ивича.
Жаль, что забыли быстро про Ивича(а преподносит, словно заслуга Мусаева
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Ты упустил шансы с другими командами. Не оправдывайся. Надеюсь, тебя не продлят, но к сожалению, увидимся в следующем сезоне
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Ну с таким мышлением в следующем году и 5 место будет достижением. Менталитет неудачника как обычно. Проиграл за несколько месяцев все, что можно и нельзя, но рад. Ему ссы в глаза, а он - божья роса))
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Был хороший шанс, но уволили Ивича 🤷🏻‍♂️
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Ответ Mu5ta
Виноват что не прекратил гегемонию голубых
Не тот тренер , с которым выигрывают чемпионат
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Краснодар сам себе подгадил. Не уволили бы Ивича - давно были бы чемпионами без всех этих интриг на финише сезона.
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Ответ Антон Фалафель
Мусаев это лучшее, што случилось с Зенитом в этом сезоне.
скорее Песьяков
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Ответ Крыло советов
И этот лучший результат в основном заслуга Ивича.
Не скажи с Мусаевым Краснодар играл в лиге чемпионов, и это факт.
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динамо как боруссия в прошлом сезоне
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Ответ kaka10
ПСЖ впечатлён работой Мусаева и приглашает в Париж вместе с Сафоновым
Мячики подавать?
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Ответ Антон Фалафель
Мусаев это лучшее, што случилось с Зенитом в этом сезоне.
Мусаев даже прямо говорит прямо в этом интервью: мы отдали всё.

Ну да! Действительно так!
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Ответ Калабаскас
Комментарий скрыт
Зенит вообще влетел Рубину, Семака получается надо было вообще после свистка уволить?
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Ответ Калабаскас
Комментарий скрыт
Сыграть вничью с нынешним Рубином вполне достойный результат,
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Это Мусаев и похоронил Краснодар. Надо было забирать кубок, больше такого шанса не будет, кажется, никогда
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Не получилось?))Три матча с нулем забитых, глупейшее поражение дома Ахмату и тупейшая ничья в Самаре. НЕ получилось это про Динамо можно сказать, а вы сами отдали чемпионат, сменой тренера и раздорами...
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Багаж Ивича будет снят с поезда в следующем сезоне...
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Хороший шанс был у Ивича а назначили детского тренера
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Ивич оставил команду на 1 месте после 18 туров. Мусаев не смог просто не растерять результат.
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Мусаев не имеет права ставить нынешнее серебро Краснодара себе в заслугу. Если - бы ни его тренерский "талант" быть Краснодару чемпионом.
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Благодарите самодурство хозяина с его тупой зацикленностью на атакующем футболе.
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Вся страна после 85-й минуты была за вас, спасибо Краснодар!
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Да уж.. подставили вы динамо сегодня.
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Ответ Антон Фалафель
Мусаев это лучшее, што случилось с Зенитом в этом сезоне.
Он себя что ли назначил?)
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