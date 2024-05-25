Евсеев о гонке в РПЛ: «Запрыгнет на первую строчку «Краснодар» — все назовут Галицкого гением за смену тренера по ходу сезона»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вадим Евсеев Динамо Москва Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Мурад Мусаев Футбол

Вадим Евсеев высказался о возможном чемпионстве «Краснодара» в Мир РПЛ.

— Не складывается ли у вас впечатление, что сейчас большинство российских болельщиков болеют не за кого-то конкретно, а против сине-бело-голубых?

— Соглашусь. Благотворно ли скажется смена чемпиона на РПЛ? Конечно, многие хотят этого. «Динамо» может подняться на вершину впервые за 48 лет. Возьмут трофей — прекрасно. Запрыгнет на первую строчку «Краснодар» — тоже здорово. Тогда все назовут Сергея Галицкого гением за смену тренера по ходу сезона.

А что плохого, если «Зенит» станет чемпионом в шестой раз подряд? Вон «Лудогорец» в Болгарии 13 лет не отдает никому золотые медали. Но вы сами сказали, что вся страна желает, чтобы петербуржцы не брали очередной титул. Пожалуйста, пусть тогда бело-голубые расходятся миром с южанами и решают задачу, – сказал экс-тренер «Факела».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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4 комментария
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Никто не назовет. Чистая случайность будет. Мусаев днище, изначально с ним команда боролась бы за 5 место
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Скорее будет так: Краснодар обыграет Динамо, а Зенит Ростов соответственно . Ни себе, ни Москве )
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Не назовут, так как если бы Ивича не убрали, на фоне теряющих очки Зенита и Динамо, Краснодар мог бы оторваться от них, показывая стабильную игру.
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Ответ balander09
Скорее будет так: Краснодар обыграет Динамо, а Зенит Ростов соответственно . Ни себе, ни Москве )
Ну почему же, если даже при победе они не займут первое место, то займут второе, которое даёт возможность бороться за суперкубок, да и призовые за второе место больше. Ну и просто обыграть при своих болельщиках в последнем туре, чем не мотивация?
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