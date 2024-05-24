Кечинов об РПЛ: «Я бы хотел, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, но он не заслуживает, «Динамо» заслуживает больше. А «Зенит» только сам себя может винить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Кечинов Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Валерий Кечинов считает, что «Краснодар» не заслуживает чемпионства.

– В последнем туре смотреть буду игру «Краснодар» – «Динамо». Она будет самая интересная и интригующая. Две команды претендуют на золотые медали. Я думаю, что игра должна быть огненная.

– В последнем матче, с «Крыльями Советов», «Динамо» убедило, что учло все свои ошибки, и выступило совсем по-другому?

– Да, та игра удалась. Я не могу сказать, что все было идеально, но очень многое получилось в этой игре, «Динамо» выглядел очень солидно. Поэтому хочется надеяться и верить, что «Динамо» готово к чемпионству.

Но игра для них в Краснодаре будет тяжелейшая однозначно. Но надеюсь, что они будут и по игре сильнее «Краснодара», и те везение и удача, которые были в играх с «Балтикой» и «Сочи», будут сопутствовать «Динамо».

У нас из года в год «Зенит» чемпион, поэтому хочется, чтобы какая-то другая команда стала чемпионом.

– То есть ваши симпатии на стороне «Динамо»?

– Я бы, конечно, хотел, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, но, к сожалению для меня, «Краснодар» не заслуживает золотых медалей. Мне симпатична эта команда, она и раньше играла очень ярко, зрелищно. Они старались играть в тот футбол, который мне симпатичен. Здорово играли при Ивиче, но потом его убрали.

Пришел Мусаев, и что-то не то в «Краснодаре» происходит. Непонятно что. Вроде те же самые футболисты, но нет солидности, уверенности в игре. Да, больше стали играть в атаку, но тем не менее я считаю, что «Динамо» все-таки больше заслуживает чемпионства.

– А «Зенит»?

– А «Зенит» только сам себя может винить в этой ситуации, они еще за тур, за два могли бы себе обеспечить чемпионство. Но так, как складывались игры, где они проигрывали несколько раз подряд, такого я не помню. Поэтому, повторюсь, «Зенит» может винить только самого себя, если они не станут чемпионами, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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8 комментариев
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Ответ NIK7478
Наверное, расклад такой: Краснодар понимает, что Зенит выиграет у Ростова, однозначно. А, стало быть, в свое чемпионство не будет верить изначально, а значить Динамо должно быть более мотивированным и сосредоточенным. Динамо должно стать чемпионом, если только не вмешаются какие-нибудь футбольные чудеса: судейские ошибки, удаления, рикошеты, варовские пенальти и прочее.
У Краснодара шанс выиграть серебро(если золото исключаем по Вашему),а это лучший результат клуба за всю историю.А "футбольные чудеса" уже вмешивались в матче Зенит-Динамо,благодаря чему последние сейчас на первом месте.
+7
0
+7
В последнем туре смотреть буду игру «Краснодар» – «Динамо». Она будет самая интересная и интригующая. Две команды претендуют на золотые медали. Я думаю, что игра должна быть огненная.
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По ходу Кеченову с матчем Зенит--Ростов всё ясно, впрочем как и всем
+6
-3
+3
Наверное, расклад такой: Краснодар понимает, что Зенит выиграет у Ростова, однозначно. А, стало быть, в свое чемпионство не будет верить изначально, а значить Динамо должно быть более мотивированным и сосредоточенным. Динамо должно стать чемпионом, если только не вмешаются какие-нибудь футбольные чудеса: судейские ошибки, удаления, рикошеты, варовские пенальти и прочее.
+2
0
+2
Я бы хотел, чтоб чемпионом стал ЦСКА, но они тоже не совсем заслужили
+1
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а как же родной спартак, хочешь сказать, что все кб будут смотреть матч в Краснодаре?
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Если Динамо упустит такой шансище на золото, то винить в этом могут лишь себя! А Краснодар... Будет чудом, если они станут чемпионом, они сами провалились, убрав Ивича.
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