Кечинов об РПЛ: «Я бы хотел, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, но он не заслуживает, «Динамо» заслуживает больше. А «Зенит» только сам себя может винить»

Валерий Кечинов считает, что «Краснодар» не заслуживает чемпионства.

– В последнем туре смотреть буду игру « » – « ». Она будет самая интересная и интригующая. Две команды претендуют на золотые медали. Я думаю, что игра должна быть огненная.

– В последнем матче, с «Крыльями Советов», «Динамо» убедило, что учло все свои ошибки, и выступило совсем по-другому?

– Да, та игра удалась. Я не могу сказать, что все было идеально, но очень многое получилось в этой игре, «Динамо» выглядел очень солидно. Поэтому хочется надеяться и верить, что «Динамо» готово к чемпионству.

Но игра для них в Краснодаре будет тяжелейшая однозначно. Но надеюсь, что они будут и по игре сильнее «Краснодара», и те везение и удача, которые были в играх с «Балтикой» и «Сочи», будут сопутствовать «Динамо».

У нас из года в год «Зенит» чемпион, поэтому хочется, чтобы какая-то другая команда стала чемпионом.

– То есть ваши симпатии на стороне «Динамо»?

– Я бы, конечно, хотел, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, но, к сожалению для меня, «Краснодар» не заслуживает золотых медалей. Мне симпатична эта команда, она и раньше играла очень ярко, зрелищно. Они старались играть в тот футбол, который мне симпатичен. Здорово играли при , но потом его убрали.

Пришел Мусаев, и что-то не то в «Краснодаре» происходит. Непонятно что. Вроде те же самые футболисты, но нет солидности, уверенности в игре. Да, больше стали играть в атаку, но тем не менее я считаю, что «Динамо» все-таки больше заслуживает чемпионства.

– А «Зенит»?

– А «Зенит» только сам себя может винить в этой ситуации, они еще за тур, за два могли бы себе обеспечить чемпионство. Но так, как складывались игры, где они проигрывали несколько раз подряд, такого я не помню. Поэтому, повторюсь, « » может винить только самого себя, если они не станут чемпионами, – сказал бывший полузащитник «Спартака».