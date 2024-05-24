Кечинов об РПЛ: «Я бы хотел, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, но он не заслуживает, «Динамо» заслуживает больше. А «Зенит» только сам себя может винить»
Валерий Кечинов считает, что «Краснодар» не заслуживает чемпионства.
– В последнем туре смотреть буду игру «Краснодар» – «Динамо». Она будет самая интересная и интригующая. Две команды претендуют на золотые медали. Я думаю, что игра должна быть огненная.
– В последнем матче, с «Крыльями Советов», «Динамо» убедило, что учло все свои ошибки, и выступило совсем по-другому?
– Да, та игра удалась. Я не могу сказать, что все было идеально, но очень многое получилось в этой игре, «Динамо» выглядел очень солидно. Поэтому хочется надеяться и верить, что «Динамо» готово к чемпионству.
Но игра для них в Краснодаре будет тяжелейшая однозначно. Но надеюсь, что они будут и по игре сильнее «Краснодара», и те везение и удача, которые были в играх с «Балтикой» и «Сочи», будут сопутствовать «Динамо».
У нас из года в год «Зенит» чемпион, поэтому хочется, чтобы какая-то другая команда стала чемпионом.
– То есть ваши симпатии на стороне «Динамо»?
– Я бы, конечно, хотел, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, но, к сожалению для меня, «Краснодар» не заслуживает золотых медалей. Мне симпатична эта команда, она и раньше играла очень ярко, зрелищно. Они старались играть в тот футбол, который мне симпатичен. Здорово играли при Ивиче, но потом его убрали.
Пришел Мусаев, и что-то не то в «Краснодаре» происходит. Непонятно что. Вроде те же самые футболисты, но нет солидности, уверенности в игре. Да, больше стали играть в атаку, но тем не менее я считаю, что «Динамо» все-таки больше заслуживает чемпионства.
– А «Зенит»?
– А «Зенит» только сам себя может винить в этой ситуации, они еще за тур, за два могли бы себе обеспечить чемпионство. Но так, как складывались игры, где они проигрывали несколько раз подряд, такого я не помню. Поэтому, повторюсь, «Зенит» может винить только самого себя, если они не станут чемпионами, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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По ходу Кеченову с матчем Зенит--Ростов всё ясно, впрочем как и всем