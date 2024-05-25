«Краснодар» впервые занял 2-е место в РПЛ. «Динамо» второй раз за 3 сезона стало третьим
«Краснодар» стал вторым в РПЛ – это лучший результат в истории клуба.
«Быки» набрали 56 очков и заняли второе место, опередив «Динамо» по результатам личных встреч.
Это самое высокое место «Краснодара» по итогам сезона РПЛ. Ранее клуб не поднимался выше третьего места (сезоны-2014/15, 2018/19, 2019/20).
«Динамо» стало третьим второй раз за три сезона: в последний раз москвичи достигали такого результата в 2022 году. Лучший результат бело-голубых в чемпионатах России – второе место в 1994 году.
Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит».
Почему так))))
В чем претензии?
Все призёры молодцы!
👏👏👏
Так и оказалось
Семак конечно боец