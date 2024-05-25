«Краснодар» впервые занял 2-е место в РПЛ. «Динамо» второй раз за 3 сезона стало третьим

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Мурад Мусаев Марцел Личка Футбол

«Краснодар» стал вторым в РПЛ – это лучший результат в истории клуба.

«Быки» набрали 56 очков и заняли второе место, опередив «Динамо» по результатам личных встреч.

Это самое высокое место «Краснодара» по итогам сезона РПЛ. Ранее клуб не поднимался выше третьего места (сезоны-2014/15, 2018/19, 2019/20).

«Динамо» стало третьим второй раз за три сезона: в последний раз москвичи достигали такого результата в 2022 году. Лучший результат бело-голубых в чемпионатах России – второе место в 1994 году.

Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит».

64 комментария
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Краснодар (Галицкий) сам отдал чемпионство.
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+65
Всю весну ерундой страдали, чтобы в конце выгрызть чемпионство для Зенита )
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Ответ MikhaL
Краснодар (Галицкий) сам отдал чемпионство.
Физрук Мусаев обыграл топаря Личку
Почему так))))
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Краснодар выгрыз чемпионство на своём стадионе. Но есть небольшой нюанс
+34
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Ответ And Justice for All
Всю весну ерундой страдали, чтобы в конце выгрызть чемпионство для Зенита )
Так про всех троих можно сказать. Зенит, Краснодар и Динамо.
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Мусаев точно не заслуживал чемпионства. Все главные очки набрал предыдущий тренер. Такая мысль проскочила. Теперь в новом сезоне посмотрим какое место займет Мусаев 5 или 4ое? Даже нынешнее второе место не его заслуга
+11
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+9
Ответ JohnnieWalker
Самая тупая победа в матче, выиграть чемпионство для других. Сидели после победы об осранные с тупым выражением глаз. чего сделали?
То ли дело динамо сидело не обосранное?
+9
-1
+8
Краснодар молодцы! Бились до конца! Спасибо им
+11
-4
+7
Самая тупая победа в матче, выиграть чемпионство для других. Сидели после победы об осранные с тупым выражением глаз. чего сделали?
+12
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+7
Ответ Калабаскас
Физрук Мусаев обыграл топаря Личку Почему так))))
И толку то? Провалил все остальное
+7
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+6
Зениту за чемпионство надо сказать спасибо Галицкому. Сначала уволил тренера, который вел клуб к чемпионству, потом назначил физрука, что уже дважды просирал чемпионскую гонку. Ошибку допустил весной.
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Лучше Зенит чем позорный Краснодар!!!Динамо само отдало титул.С такой игрой в решающем матче...
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Краснодар - это как киллер в американском фильме, которым воспользовались и кинули)
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Степашин будет называть игрочишек импотентами?
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Сколько шансов было у этих импотентов, что у Динамо что у Краснодара, могли еще 2-3 тура назад оформить чемпионство, но нет. Сами виноваты, куколды!
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Мираторг ни себе ни людям, выиграли чемпионство для Флуминенсе
+4
0
+4
Ответ JohnnieWalker
Самая тупая победа в матче, выиграть чемпионство для других. Сидели после победы об осранные с тупым выражением глаз. чего сделали?
То есть,когда у Краснодара были шансы самим стать чемпионами ( и с 55 до 85 минуты они шли на первом месте),им нужно было слить матч Динамо,которое даже момент создать не может?
В чем претензии?
+5
-1
+4
Зато все нейтральные болельщики больше не будут их поддерживать !
+8
-6
+2
Большое динамовское унижение. Нам в лицо тычут пальцем, радостно гогоча, вываливая все оскорбления, которые не решались озвучить до матча, а теперь, значит, прорвало. И ведь не скажешь, что результат не справедлив. Болеть за Динамо - это...
+3
-1
+2
Ну и что вам дало это второе место?! Слейте игру и не дайте Зениту стать чемпионами. Коровы... А Динамо, ну так нельзя выходить и играть на ничью. Сколько там осталось ещё???
+8
-6
+2
Каждый получил то на что способен!
Все призёры молодцы!
👏👏👏
+4
-2
+2
Столько матчей бездарно отдали , уволили тренера , руководству огромный минус .
+2
0
+2
Динамо Лузеры. Во главе с личкой.
+3
-1
+2
Одни до пропущенного гола хренью занимались, вторые после забитого, давление результата показало, что не тени другие пока не заслужили чемпионство. Динамо, как прошлогодняя Боруссия Дортмунд.
+2
-1
+1
Писали, что у Динамо нет шансов, потому что достаточно ничьи
Так и оказалось
Семак конечно боец
+2
-1
+1
Ответ ECB
И зачем Краснодар обыграл Динамо ? Чтобы Зенит стал чемпионом ? Как минимум, глупо...
Как минимум серебро.
+1
0
+1
Ответ Dmitry Stepanov
Ну и что вам дало это второе место?! Слейте игру и не дайте Зениту стать чемпионами. Коровы... А Динамо, ну так нельзя выходить и играть на ничью. Сколько там осталось ещё???
там где нужно кому то , что то слить, сразу болельщик спартака,почему я не удивлен
+2
-1
+1
Ответ Stan789
В конкретном матче что не так с Краснодаром?)
Все отлично. Счетчик не обнулили, Мусаева чемпионом не сделали. 2 из 2-ух)
+1
0
+1
В словаре Ожегова напротив слова "неудачники" должно быть командное фото Динамо
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-2
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Ответ Filipp Gorski
Краснодар молодцы! Бились до конца! Спасибо им
да Краснодар молодцы.А зенит г..но .За счёт бабла газпромовского выигрывает.
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