«Краснодар» впервые занял 2-е место в РПЛ. «Динамо» второй раз за 3 сезона стало третьим

«Краснодар» стал вторым в РПЛ – это лучший результат в истории клуба.

«Быки» набрали 56 очков и заняли второе место, опередив «Динамо» по результатам личных встреч.

Это самое высокое место « » по итогам сезона . Ранее клуб не поднимался выше третьего места (сезоны-2014/15, 2018/19, 2019/20).

« » стало третьим второй раз за три сезона: в последний раз москвичи достигали такого результата в 2022 году. Лучший результат бело-голубых в чемпионатах России – второе место в 1994 году.

Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит».