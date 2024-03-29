Глава правления «Зенита» Медведев о том, закончена ли чемпионская гонка: «Спросите у «Динамо»
Александр Медведев предложил уточнить у «Динамо», завершена ли борьба за титул.
Сегодня московский клуб уступил «Ростову» (1:4) в рамках 22-го тура Мир РПЛ.
– Гонка закончена?
– Спросите у «Динамо», – сказал председатель правления «Зенита».
Не рано щеки надувать?
Мы тоже сегодня были очень сильно уверены....
Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт». С 2008 по 2014 год — президент Континентальной хоккейной лиги. С 2019 года — президент футбольного клуба «Зенит..
Отравление с газом с потерей адекватности на лицо !))
Осталось еще спросить у Краснодара.
Старик Деменций уже стучится в дверь ..
Последний раз в РПЛ году в 15 обыгрывали , когда ещё Молло играл