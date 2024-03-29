Глава правления «Зенита» Медведев о том, закончена ли чемпионская гонка: «Спросите у «Динамо»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев предложил уточнить у «Динамо», завершена ли борьба за титул.

Сегодня московский клуб уступил «Ростову» (1:4) в рамках 22-го тура Мир РПЛ.

– Гонка закончена?

– Спросите у «Динамо», – сказал председатель правления «Зенита».

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44 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Медведев всегда был циник.
Тут-то Вам что не так?? ))
+50
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А что можно ответить на глупый вопрос?
+26
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Медведев всегда был циник.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Я бы сказал скорее среднее, так как с моей точки зрения нельзя жить без определённых принципов/догм.
Та Вы шо... И что, на Ваш взгляд, из концепции кинизма характерно для Медведева? Аскесис? Или апедевсия? Или же автаркия? Может быть, он, хотя бы, проповедует жизнь с экономно-необходимой нормой потребления? Что конкретно? На основании чего Вы сделали вывод о том, что у Медведева "нечто среднее" между "вульгарным цинизмом" и классическим учением киников?
+8
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А что можно ответить на глупый вопрос?
Ответ Медведева в данном конкретном случае хорош. Спросили о чемпионской гонке после проигрыша Динамо (которое, к слову, и так идет на третьем месте, после Краснодара). Он и направил с этим вопросом непосредственно к Динамо. Логично.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Да просто констатация факта =)))
Чисто из научного интереса... В данном конкретном случае Вы имеете ввиду "вульгарный цинизм" или то, что Медведев, как и я, в своей жизни придерживается учения киников?
+8
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Шикарный ответ.
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Ну а чего? Только интрига нарисовалась... одни дома отлетают без вариантов. Вторые клоуны тренера выкидывают..
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Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален пользователем
Медведеву стоило перечислить все 15 команд.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Медведев всегда был циник.
Точно. А Зенит чемпионом
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Ответ skorpy55
Медведев конечно хорошо подковырнул, но ведь Зениту завтра по моему с Крыльями в гостях играть, вот будет прикол если Крылья их нагнут.....
Не нагнут😂😂
+6
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Не надо так. У Зенита, кроме прочих, матчи с Краснодаром, Динамо, ЦСКА и Ростовом еще остались.
Не рано щеки надувать?
+4
-3
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Ответ Антон Bratishchev
Не нагнут😂😂
Уверен? Ну тогда посмотрим что ты скажешь завтра....
Мы тоже сегодня были очень сильно уверены....
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Ответ skorpy55
Уверен? Ну тогда посмотрим что ты скажешь завтра.... Мы тоже сегодня были очень сильно уверены....
Уверен
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Ответ skorpy55
Ну завтра тогда мне напишешь....
Пятикратный чемпион, кто кому напишет
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Его никогда не перестанут спрашивать, он никогда не перестанет отвечать, а мы никогда не перестанем угорать над его ответами
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Медведев в Газпроме это диагноз ,что экс-глава совета директоров Дмитрий Анатольич , что этот Сан Иваныч
Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт». С 2008 по 2014 год — президент Континентальной хоккейной лиги. С 2019 года — президент футбольного клуба «Зенит..

Отравление с газом с потерей адекватности на лицо !))
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Смешно))
Осталось еще спросить у Краснодара.
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Медведев конечно хорошо подковырнул, но ведь Зениту завтра по моему с Крыльями в гостях играть, вот будет прикол если Крылья их нагнут.....
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Комментарий удален пользователем
Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален пользователем
Краснодару в тройке бы остаться с вернувшимся физруком.
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Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален пользователем
А смысл его теперь учитывать, когда они сделали себе контрольный в голову, уволив Ивича.🤷‍♂️
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Ответ Катя СПб
Медведеву стоило перечислить все 15 команд.
Не уверен , что он их всех помнит ..может и Рубин с АК Барсом попутать , 68 - лет однако
Старик Деменций уже стучится в дверь ..
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тот кто поставил динамо в гонку тот не разбирается в футболе. они даже в тройку не попадут.
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Ответ Антон Bratishchev
Уверен
Ну завтра тогда мне напишешь....
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Ответ skorpy55
Ну завтра тогда мне напишешь....
Крылья не играют в автобус, Зенит их раскатает как обычно
Последний раз в РПЛ году в 15 обыгрывали , когда ещё Молло играл
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Ответ skorpy55
Ну завтра тогда мне напишешь....
После разгрома от Ростова вообще должно быть стыдно что то писать
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