«МЮ» забил «Ман Сити» после того, как Гвардиол головой перебросил мяч через Ортегу. Гарначо добил в пустые
«Манчестер Юнайтед» забил гол, воспользовавшись ошибкой «Ман Сити».
На 29-й минуте прошел заброс на Алехандро Гарначо. С ним рядом оказался Йошко Гвардиол, выигравший борьбу за мяч и скинувший его головой в сторону вратаря.
Однако голкипер Штефан Ортега вышел из ворот, в результате чего мяч перелетел через него, а Гарначо добил в пустые.
Фото: кадр из трансляции beIN Sports
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.