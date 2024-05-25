«МЮ» забил «Ман Сити» после того, как Гвардиол головой перебросил мяч через Ортегу. Гарначо добил в пустые

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии фото Штефан Ортега Йошко Гвардиол Алехандро Гарначо Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил гол, воспользовавшись ошибкой «Ман Сити».

На 29-й минуте прошел заброс на Алехандро Гарначо. С ним рядом оказался Йошко Гвардиол, выигравший борьбу за мяч и скинувший его головой в сторону вратаря.

Однако голкипер Штефан Ортега вышел из ворот, в результате чего мяч перелетел через него, а Гарначо добил в пустые.

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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7 комментариев
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Сити с жёсткой похмелуги вышли
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Ну ё моЁшка!
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нашего пепа обыгрывает даже 7хаг
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