Уэйн Руни: «Ман Сити» обходит «МЮ» и является главным клубом города сейчас»

Уэйн Руни заявил, что «Манчестер Сити» является главным клубом города.

Сегодня два клуба из Манчестера играют между собой в финале Кубка Англии.

«Когда «Сити» начал приближаться к «Юнайтед» по числу побед в АПЛ, внимание к дерби стало выше.

Это большая игра. «Манчестер Сити» сейчас обходит «Манчестер Юнайтед» и на данный момент является главным клубом в городе», – сказал бывший игрок «МЮ» Уэйн Руни перед финалом Кубка Англии.

Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Ман Юнайтед»