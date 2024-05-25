Уэйн Руни: «Ман Сити» обходит «МЮ» и является главным клубом города сейчас»
Уэйн Руни заявил, что «Манчестер Сити» является главным клубом города.
Сегодня два клуба из Манчестера играют между собой в финале Кубка Англии.
«Когда «Сити» начал приближаться к «Юнайтед» по числу побед в АПЛ, внимание к дерби стало выше.
Это большая игра. «Манчестер Сити» сейчас обходит «Манчестер Юнайтед» и на данный момент является главным клубом в городе», – сказал бывший игрок «МЮ» Уэйн Руни перед финалом Кубка Англии.
Скоро может Арсенал догнать по титулам чемпионским...
Ппц 😐