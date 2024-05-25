Уэйн Руни: «Ман Сити» обходит «МЮ» и является главным клубом города сейчас»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Футбол

Уэйн Руни заявил, что «Манчестер Сити» является главным клубом города.

Сегодня два клуба из Манчестера играют между собой в финале Кубка Англии.

«Когда «Сити» начал приближаться к «Юнайтед» по числу побед в АПЛ, внимание к дерби стало выше.

Это большая игра. «Манчестер Сити» сейчас обходит «Манчестер Юнайтед» и на данный момент является главным клубом в городе», – сказал бывший игрок «МЮ» Уэйн Руни перед финалом Кубка Англии.

Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Ман Юнайтед»

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7 комментариев
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В последние годы да, но финал Кубка другая история. МЮ нужнее титул , для настроя, в условиях раз за разом проваливаемых АПЛ
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Сити и раньше был главной командой города, просто у мю было больше денег, вот и они результаты демонстрировали более солидные. А как клубы подравнялись по финансовым возможностям - в соперничестве у Сити полное преимущество
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Он лучший не только в городе,но и во всей стране.
Скоро может Арсенал догнать по титулам чемпионским...
Ппц 😐
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руни прав, не зря же он отдал своего ребенка в академию сити
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Да ты, Рун, вообще неровно к Сити дышишь. Да-да, мы все помним и ничего не забываем.
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Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
руни прав, не зря же он отдал своего ребенка в академию сити
Не забудьте что у него несколько детей. Кай (старший) на днях забил победный гол за команду академии Юнайтед в финале кубка
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