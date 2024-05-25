Тен Хаг перед финалом Кубка с «Сити»: «МЮ» рассчитывает на победу. Наш дух крепок, вера сильна»

Эрик тен Хаг призвал игроков «МЮ» быть смелыми в финале Кубка Англии.

В прошлом году «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в решающем матче турнира со счетом 1:2.

«Спустя год мы снова оказались в финале, но в этот раз мы рассчитываем на победу.

Настроение очень хорошее, крепкий дух, сильная вера, сложный соперник, и мы должны отдать все, что у нас есть, жертвовать, терпеть, но быть храбрыми и заставить их тоже терпеть.

Мы должны действовать агрессивно. Все дело в психологии. Если у нас будет уверенность и смелость, то мы получим шанс. В прошлом году у нас была возможность, но мы ею не воспользовались.

Каземиро не готов на 100%, и нам нужно хорошо защищаться рядом с Филом Фоденом», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Ман Юнайтед»