Тен Хаг перед финалом Кубка с «Сити»: «МЮ» рассчитывает на победу. Наш дух крепок, вера сильна»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Каземиро Эрик тен Хаг Филип Фоден Футбол

Эрик тен Хаг призвал игроков «МЮ» быть смелыми в финале Кубка Англии.

В прошлом году «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в решающем матче турнира со счетом 1:2.

«Спустя год мы снова оказались в финале, но в этот раз мы рассчитываем на победу.

Настроение очень хорошее, крепкий дух, сильная вера, сложный соперник, и мы должны отдать все, что у нас есть, жертвовать, терпеть, но быть храбрыми и заставить их тоже терпеть.

Мы должны действовать агрессивно. Все дело в психологии. Если у нас будет уверенность и смелость, то мы получим шанс. В прошлом году у нас была возможность, но мы ею не воспользовались.

Каземиро не готов на 100%, и нам нужно хорошо защищаться рядом с Филом Фоденом», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Ман Юнайтед»

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17 комментариев
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Норм по ушам ездит
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Броня крепка, Рэшфорды наши быстры...
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Броня крепка и танки наши быстры...
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Прямо слова Ротенберга :)
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Сегодня увидим
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спартаковская школа
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Всегда хочется верить в победу МЮ, но за последние 2 месяца я надеюсь просто не на разгромное поражение. Увы, но таковы реалии
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В здоровом теле здоровый дух!
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Легчайшая для МЮ. Или после 85.счет будет 3:2 в пользу МанСити?
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