Галицкий присутствует на матче «Краснодара» с «Динамо». Его клуб сегодня может стать чемпионом

Сергей Галицкий приехал на матч «Краснодар» – «Динамо».

Владелец команды находится в одной ложе с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом.

Несколько лет назад бизнесмен сообщил о болезни, из-за которой не может присутствовать на каждой игре клуба.

«Краснодар» сохраняет шансы впервые в истории стать чемпионом России. Для этого команде Мурада Мусаева нужно победить «Динамо» и надеяться на то, что «Зенит» в параллельном матче не обыграет «Ростов».

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