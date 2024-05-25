Галицкий присутствует на матче «Краснодара» с «Динамо». Его клуб сегодня может стать чемпионом

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Владимир Хашиг Сергей Галицкий Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Галицкий приехал на матч «Краснодар» – «Динамо».

Владелец команды находится в одной ложе с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом.

Несколько лет назад бизнесмен сообщил о болезни, из-за которой не может присутствовать на каждой игре клуба.

«Краснодар» сохраняет шансы впервые в истории стать чемпионом России. Для этого команде Мурада Мусаева нужно победить «Динамо» и надеяться на то, что «Зенит» в параллельном матче не обыграет «Ростов».

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10 комментариев
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К этой минуте, если бы не отмена гола уже бы был в 40 минутах от 🏆 Динамо сегодня на нервах и никакие
+8
-1
+7
лучше бы присутствовали мозги
когда решил убирать Ивича
+8
-2
+6
Пока результаты идут как надо, к перерыву, пусть Краснодар или Динамо станет чемпионом.
+5
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Ну, кто-то же должен тренировать клуб, который претендует на чемпионство
+2
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ужас как он плох
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Не будет Краснодар чемпионом!!!Не надо Галицкому увольнять Ивича.
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Не может )))
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