Радченко о гонке в РПЛ: «Верю в Галицкого, он настроит своих ребят – и «Зенит» станет чемпионом, он заслужил игрой» 

Дмитрий Радченко высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– Для «Зенита» все понятно. Нужно обыгрывать «Ростов» и ждать результата «Динамо». Думаю, «Зенит» станет чемпионом.

– Все-таки вы верите в «Краснодар»?

– Я верю в «Краснодар», верю в Галицкого, который, уверен, настроит своих ребят, чтобы они бились до конца, потому что шансы есть.

– По игре, если постараться абстрагироваться от клубных пристрастий, разделяете мнение, что никто не достоин этого чемпионства? Или все-таки кто-то чуть больше игрой заслужил?

– Игра, которую показывал «Зенит» на протяжении сезона, была нестабильной. Да, они теряли очки, но по уровню футболистов, по уровню игры с лидерами, с тем же «Динамо», «Краснодаром» и «Локомотивом», они имели огромное преимущество, в том числе по владению мячом. Но так получилось, что растеряли очки и теперь должны догонять. Но игрой чемпионство заслужил «Зенит».

– Но «Динамо» и «Локомотиву» они дважды в сезоне проиграли…

– Проиграть можно и аутсайдеру. «Зенит» был более стабилен, просто в каких-то играх не хватило концентрации. В предыдущих чемпионатах они выигрывали очень легко и не дожидались последнего тура. Думали, так будет и в этом, но так не случилось, – сказал бывший нападающий «Зенита».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!