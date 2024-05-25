Радченко о гонке в РПЛ: «Верю в Галицкого, он настроит своих ребят – и «Зенит» станет чемпионом, он заслужил игрой» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Дмитрий Радченко Сергей Галицкий Футбол

Дмитрий Радченко высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– Для «Зенита» все понятно. Нужно обыгрывать «Ростов» и ждать результата «Динамо». Думаю, «Зенит» станет чемпионом.

– Все-таки вы верите в «Краснодар»?

– Я верю в «Краснодар», верю в Галицкого, который, уверен, настроит своих ребят, чтобы они бились до конца, потому что шансы есть.

– По игре, если постараться абстрагироваться от клубных пристрастий, разделяете мнение, что никто не достоин этого чемпионства? Или все-таки кто-то чуть больше игрой заслужил?

– Игра, которую показывал «Зенит» на протяжении сезона, была нестабильной. Да, они теряли очки, но по уровню футболистов, по уровню игры с лидерами, с тем же «Динамо», «Краснодаром» и «Локомотивом», они имели огромное преимущество, в том числе по владению мячом. Но так получилось, что растеряли очки и теперь должны догонять. Но игрой чемпионство заслужил «Зенит».

– Но «Динамо» и «Локомотиву» они дважды в сезоне проиграли…

– Проиграть можно и аутсайдеру. «Зенит» был более стабилен, просто в каких-то играх не хватило концентрации. В предыдущих чемпионатах они выигрывали очень легко и не дожидались последнего тура. Думали, так будет и в этом, но так не случилось, – сказал бывший нападающий «Зенита».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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5 комментариев
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Валерим в Динамо ...
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+3
Динамикам надо всего лишь не проиграть. Пусть так и будет. Для Зенита же лучше взять паузу в череде чемпионств, затянувшаяся серия их явно тяготит.
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Что за тонкие намёки
+1
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Если чемпионом станет не Зенит , представители данного клуба любителей боярышника предложат обнулиться
+1
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+1
Валерим за Ростов
+1
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0
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