Форвард «Краснодара» Мозес: «Галицкий буквально отдает все свое сердце ради нас. Хотим подарить ему чемпионство»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Матч ТВ Мозес Кобнан Дэвид Футбол

Форвард «Краснодара» Мозес хочет подарить Сергею Галицкому чемпионство.

После 29 туров «Краснодар» с 53 очками занимает третье место в таблице Мир РПЛ.

В заключительном туре «быки» примут лидирующее «Динамо» (56 очков). Идущий вторым «Зенит» (54 очка) сыграет дома с «Ростовом» (43 очка, 7-е место).

«Галицкий – просто замечательный человек. То, что он делает для нас, для клуба, и что он вообще создал такой клуб – это очень хорошо. Он предоставляет нам все что нужно, у нас всегда очень хорошие условия.

Он буквально отдает все свое сердце ради нас. И мы хотим, чтобы он был счастлив. Поэтому мы будем работать на максимум. Хотим подарить ему чемпионство, – сказал Мозес Кобнан Дэвид.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Краснодар чемпион! Скриньте.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий