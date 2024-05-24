Форвард «Краснодара» Мозес: «Галицкий буквально отдает все свое сердце ради нас. Хотим подарить ему чемпионство»

Форвард «Краснодара» Мозес хочет подарить Сергею Галицкому чемпионство.

После 29 туров « » с 53 очками занимает третье место в таблице Мир .

В заключительном туре «быки» примут лидирующее «Динамо» (56 очков). Идущий вторым «Зенит» (54 очка) сыграет дома с «Ростовом» (43 очка, 7-е место).

« – просто замечательный человек. То, что он делает для нас, для клуба, и что он вообще создал такой клуб – это очень хорошо. Он предоставляет нам все что нужно, у нас всегда очень хорошие условия.

Он буквально отдает все свое сердце ради нас. И мы хотим, чтобы он был счастлив. Поэтому мы будем работать на максимум. Хотим подарить ему чемпионство, – сказал .