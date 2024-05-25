Эрик тен Хаг: «У «МЮ» сумасшедшая ситуация с травмами. Было 15 разных сочетаний центральных защитников по ходу сезона, 33 сочетания в обороне»
Эрик тен Хаг пожаловался на травмы в «Манчестер Юнайтед» по ходу сезона.
«Травмы были просто сумасшедшими. Не так давно мне пришлось выставить 15-е сочетание центральных защитников в сезоне. В этом сезоне у меня было 33 разных сочетания в линии обороны.
Амрабату пришлось четырежды сыграть на позиции левого защитника. У нас были травмы на всех позициях.
Каземиро выбыл на длительный срок. Хейлунд получил три травмы, и я могу продолжать бесконечно. Это главная история нашего сезона», – сказал тренер «МЮ» в интервью Voetbal International.
В Реале уволили, в начале сезона когда кресты полетели.
Но то лучший коуб Мира.. хм.. интересно почему. У них наверно тайное знанеие какое то есть
В прошлом сезоне такая же тема была?
Иди кто-то просто физрук, которого надо уволить