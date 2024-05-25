Эрик тен Хаг: «У «МЮ» сумасшедшая ситуация с травмами. Было 15 разных сочетаний центральных защитников по ходу сезона, 33 сочетания в обороне»

Эрик тен Хаг пожаловался на травмы в «Манчестер Юнайтед» по ходу сезона.

«Травмы были просто сумасшедшими. Не так давно мне пришлось выставить 15-е сочетание центральных защитников в сезоне. В этом сезоне у меня было 33 разных сочетания в линии обороны.

пришлось четырежды сыграть на позиции левого защитника. У нас были травмы на всех позициях.

выбыл на длительный срок. Хейлунд получил три травмы, и я могу продолжать бесконечно. Это главная история нашего сезона», – сказал тренер « » в интервью Voetbal International.