Эрик тен Хаг: «У «МЮ» сумасшедшая ситуация с травмами. Было 15 разных сочетаний центральных защитников по ходу сезона, 33 сочетания в обороне»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Каземиро Софьян Амрабат Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг пожаловался на травмы в «Манчестер Юнайтед» по ходу сезона.

«Травмы были просто сумасшедшими. Не так давно мне пришлось выставить 15-е сочетание центральных защитников в сезоне. В этом сезоне у меня было 33 разных сочетания в линии обороны.

Амрабату пришлось четырежды сыграть на позиции левого защитника. У нас были травмы на всех позициях.

Каземиро выбыл на длительный срок. Хейлунд получил три травмы, и я могу продолжать бесконечно. Это главная история нашего сезона», – сказал тренер «МЮ» в интервью Voetbal International.

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14 комментариев
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Почему ответственные за это не были уволены??
В Реале уволили, в начале сезона когда кресты полетели.
Но то лучший коуб Мира.. хм.. интересно почему. У них наверно тайное знанеие какое то есть
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Значит, забирай свою фитнес-бригаду, и все вместе киздуйте нафиг.
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Это никого не торкает, это топ клуб, тут должен быть топ тренер для решения и таких ситуаций. Реал же как то играл целый сезон без основных ЦЗ, а местами вообще без никаких, и ничего, исторические рекорды по пропущенным не ставил . Так у них еще и основного вратаря не было с сентября
+17
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А я писал пару лет назад, что надо назначать Почетино. В клубе огромного бардака он с горем пополам смог навести порядок и к концу Челси заиграл и даже опередил МЮ. Надо его сейчас нанимать и пусть разбирается с этим набором от Тен Хага и через год МЮ поборется за трофеи. Тем более есть Каземиро, ему нужен нормальный тренер и он еще зацементирует центр, а с этим инфоциганом конечно никто играть не хотел. Он только речи толкает.
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Ответ ta-tosha
Это никого не торкает, это топ клуб, тут должен быть топ тренер для решения и таких ситуаций. Реал же как то играл целый сезон без основных ЦЗ, а местами вообще без никаких, и ничего, исторические рекорды по пропущенным не ставил . Так у них еще и основного вратаря не было с сентября
+ Вини окончательно от травм оправился только к зиме. По сути главная ударная сила в атаке у Мадрида
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Ты бы тренировал так, как сочетания подсчитывал
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Тег Хааг прям под конец сезона активизировался, боится увольнения
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Это и есть его работа, собрать норм штаб, придумывать схемы
В прошлом сезоне такая же тема была?
Иди кто-то просто физрук, которого надо уволить
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Столько же сочетаний отмазок у любимчика месифилов 7хага
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Наконец, что то новое сказал
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Ливерпуль с парой цз Филлипс - Уилльямс был третьим в 2021.
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Ответ ta-tosha
Это никого не торкает, это топ клуб, тут должен быть топ тренер для решения и таких ситуаций. Реал же как то играл целый сезон без основных ЦЗ, а местами вообще без никаких, и ничего, исторические рекорды по пропущенным не ставил . Так у них еще и основного вратаря не было с сентября
Хватит ставить в пример Реал. Там состав в 4 раза сильнее, игроки на скамейке вообще другого уровня.
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Ответ skywalker_d
Тег Хааг прям под конец сезона активизировался, боится увольнения
Боится непомерной ноши компенсации?? В несколько млн
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