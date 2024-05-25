Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Ман Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Манчестер Сити» сыграет в дерби с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Финал
- Дата проведения
- 25 мая, 17.00, «Уэмбли»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
1 победа в кубке Лиги
2 финала кубка против лучшей команды мира на данный момент Ман Сити (не будем сейчас вспоминать нюанс Марчиньяка)
В это самое время у Роналду 0 официальных трофеев с Альнасром.
Когда Тен Хаг с позором выкинул Альнасровца7 из АПЛ, то он оказался чертовски прав...
Но Сити в этом матче всё же одержит уверенную победу