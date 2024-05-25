Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Ман Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Кубок Англии результаты онлайны Футбол

«Манчестер Сити» сыграет в дерби с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Кубок Англии

Финал

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
25 мая, 17.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Англии

18 комментариев
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Красивой и уверенной победы Пеп-сити!
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-2
+4
Болельщики МС, уже приготовили баннеры, Тен Хаг, спасибо за всё ,возвращайся!
+1
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Сити должны побеждать, в 2 мяча думаю их победв
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За прекрасный Манчестер сити.
+2
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Прекрасная суббота.
+1
0
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Великий Тен Хаг в МЮ делал невозможное:
1 победа в кубке Лиги
2 финала кубка против лучшей команды мира на данный момент Ман Сити (не будем сейчас вспоминать нюанс Марчиньяка)
В это самое время у Роналду 0 официальных трофеев с Альнасром.
Когда Тен Хаг с позором выкинул Альнасровца7 из АПЛ, то он оказался чертовски прав...

Но Сити в этом матче всё же одержит уверенную победу
+3
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0
Успеха Манкунианцам! )
0
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Фирменная в этом сезоне трёшка в ворота Маню и уверенная победа горожан
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Напоследок тен хан, должен громко хлопнуть дверью в офисе МЮ🤗🤣😭
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ждём настоящую зарубу но только без травм, пусть победит сильнейший 👊
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Сити МЮ 3-0 7Хаг в трубу
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дайте эрику поработать
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дешёвый хейт в адрес МЮ. Как сказал Невилл, успех сегодняшнего Сити основана на 117 нарушениях в прошлом. Так что не стоит так громко кричать о величии Сити. сегодня пусть будет честная игра без судейской помощи.
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Ответ Камиль Габитов
Напоследок тен хан, должен громко хлопнуть дверью в офисе МЮ🤗🤣😭
как роналду?
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