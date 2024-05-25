Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Ман Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Манчестер Сити» сыграет в дерби с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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