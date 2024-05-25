Эрик тен Хаг: «МЮ» брал АПЛ 11 лет назад, но люди все еще ждут, что мы будем побеждать в каждом матче. Нет чувства реальности. У других клубов состав был лучше»

Эрик тен Хаг высказался об ожиданиях от «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» брал АПЛ последний раз в 2013 году, 11 лет назад. Но они [болельщики] все еще ждут, что мы будем побеждать в каждом матче, конкурируя на высшем уровне. Этот клуб не готов к такому.

Мы должны были начать что-то строить, и мы сделали первые шаги в прошлом году, но потом вы поймете, насколько велик этот клуб и что никто никогда не бывает доволен.

Внутри «МЮ» люди были довольны, но за его пределами поднялся шум, мол, я выиграл только Кубок лиги, проиграл финал Кубка Англии и стал 3-м. Ну, значит, у вас нет чувства реальности. У других клубов состав был намного лучше», – сказал тренер «МЮ» в интервью Voetbal International.