Эрик тен Хаг: «МЮ» брал АПЛ 11 лет назад, но люди все еще ждут, что мы будем побеждать в каждом матче. Нет чувства реальности. У других клубов состав был лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался об ожиданиях от «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» брал АПЛ последний раз в 2013 году, 11 лет назад. Но они [болельщики] все еще ждут, что мы будем побеждать в каждом матче, конкурируя на высшем уровне. Этот клуб не готов к такому.

Мы должны были начать что-то строить, и мы сделали первые шаги в прошлом году, но потом вы поймете, насколько велик этот клуб и что никто никогда не бывает доволен.

Внутри «МЮ» люди были довольны, но за его пределами поднялся шум, мол, я выиграл только Кубок лиги, проиграл финал Кубка Англии и стал 3-м. Ну, значит, у вас нет чувства реальности. У других клубов состав был намного лучше», – сказал тренер «МЮ» в интервью Voetbal International.

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49 комментариев
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Ну сравни свой состав с Астон Виллой
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Нет чувства реальности. У других клубов тренер был лучше.
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У других клубов и тренеры нормальные есть
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Ответ Дмитрий Пименов
Виллу так то мю хлопнул. Но справедливости ради..левые пенальти отняли десяток очков
Так в том то и дело, что состав получается сильнее, а на дистанции хуже выступили
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0
+7
"Нет чувства реальности"

Это он про себя?)
+9
-3
+6
Ответ Дмитрий Пименов
Виллу так то мю хлопнул. Но справедливости ради..левые пенальти отняли десяток очков
Причем дважды хлопнул
+5
-1
+4
От МЮ этого уже давно не ждут, если честно
+6
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Ответ molly
Ну сравни свой состав с Астон Виллой
Виллу так то мю хлопнул. Но справедливости ради..левые пенальти отняли десяток очков
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Состав не с неба падает. А денег и возможностей для формирования состава у МЮ дай бог каждому. Так что не тебе жаловаться
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Соломинку стелит к сегодняшнему финалу с горожанами!!!))
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Ответ Roma Khamraliev
Барса за такие слова вчера уволила тренера. Надеюсь тенденция продолжится. Жаль МЮ. Надо возвращаться на вершину. Очевидно что с 10хагом это невозможно
Барса уволила за гораздо меньшее
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сегодня уволят наконец этого физрука
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Барса за такие слова вчера уволила тренера. Надеюсь тенденция продолжится. Жаль МЮ. Надо возвращаться на вершину. Очевидно что с 10хагом это невозможно
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И тренера тоже!
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именно поэтому МЮ не второй и не третий и даже не четвёртый
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По другому заговорил))
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Пока ещё разговаривает
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У других состав лучше? А куда ты вместе со своим сыном 500М фунтов!!!!! потратил? На болбоев?
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Во клоун,мало того,что поотмывал деньги за хлам типа Антони,и Мартинеса,тебя приглашали не для того чтоб занимал девятое место,и занимал 4 место в самой слабой группе,пусть идёт в Голландию дальше пасти свиней
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.... Состав посильнее ....

Рассмешил )))
При тренера-физруке никакой состав не поможет.
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Тренировать явно не для 7хага,ему бы в политику с такими речами
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Главное есть Антони за сотку…
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Ответ kunaguero
Честно говоря, состав маню действительно не тянет на топ-4
Тянет на 8-е с отрицательной разницей?
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Ответ Roma Khamraliev
Барса за такие слова вчера уволила тренера. Надеюсь тенденция продолжится. Жаль МЮ. Надо возвращаться на вершину. Очевидно что с 10хагом это невозможно
Барса уволила Хави, потому что Флик на 30% зп меньше попросил, а для Ляпорты это ключевой момент.
плюс Хави откровенно забраковал бразильского "вундеркинда" Роке, что ему тоже, наверняка, припомнили
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Ответ Акер
Ахаха в прошлом сезоне Челси не мог гол забить за целый месяц, а Ньюкасл только строился. Потому не такое уж достижение, но стоило тому же Челси стать чуток сильнее, и они уже обошли Хага.
если ты подзабыл, то МЮ тоже нихера не забивал в начале сезона. атака напрочь не работала, а главный бомбардир был Мактомини.

или в случае с МЮ эта отмазка не работает?
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Ответ Любезный Коссутий
в прошлом сезоне, без такого количества травм, Хаг обставил и Ньюкасл и Челси
Ахаха в прошлом сезоне Челси не мог гол забить за целый месяц, а Ньюкасл только строился. Потому не такое уж достижение, но стоило тому же Челси стать чуток сильнее, и они уже обошли Хага.
+1
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Ответ Акер
Особенно у Ньюкасла и Челси, которые даже с кучей травм весь сезон выше хозяина рекордов.
в прошлом сезоне, без такого количества травм, Хаг обставил и Ньюкасл и Челси
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Не хочу, чтобы его увольняли, но это уже похоже на его предсмертные конвульсии как тренера
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Тен хаг: мы - ...но
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По другому заговорил))
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