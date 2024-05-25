Тен Хаг о критике: «В прошлом году я мог ходить по воде, а теперь я худший тренер АПЛ. «МЮ» – легкая добыча для экспертов. Этот клуб либо любят, либо ненавидят»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о критике.

«Английские эксперты хотят показать, что стоят своих денег. И для них «Манчестер Юнайтед» – легкая добыча. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Этот клуб либо любят, либо ненавидят, нет ничего среднего.

Поэтому, когда дела идут плохо, они начинают говорить очень громкие слова. Весь этот негативизм от так называемых экспертов, у которых нет возможности проанализировать что-то с помощью фактов, но которые предпочитают нападать на людей, чтобы выглядеть лучше.

И эти же люди похлопывали меня по спине в прошлом году... В прошлом году я мог ходить по воде, в этом я худший тренер в Премьер-лиге!» – сказал тренер «МЮ» в интервью Voetbal International.

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37 комментариев
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Господи да ты занял последнее место в группе ЛЧ с Копенгагеном и Галатасараем, какие еще нужны факты. Собирай уже вещи и проваливай, самовлюбленный.....
+76
-8
+68
В прошлом году ?? По воде? Ты о чем ?
Сегодня уволят тебя
+37
-7
+30
Бездарный самовлюблённый павлин поставивший своё эго выше всего. Как долго МЮ терпел его. И сколько ещё бездарей (Моуриньо не в счёт) пройдут через МЮ после Фергюсона, пока этот прекрасный клуб не возглавит достойный.
+32
-6
+26
Они уступили на дистанции в 6 туров Галатасараю и Копенгагену. О чём после этого может идти речь? ГАЛАТАСАРАЮ И КОПЕНГАГЕНУ
+23
-2
+21
С причала рыбачил апостол Сульшер
Тен Хаг ходил по воде...
+18
-1
+17
"Мог ходить по воде" - это в смысле "двумя ногами встать в лужу?"
+15
-1
+14
Ответ U
"Мог ходить по воде" - это в смысле "двумя ногами встать в лужу?"
Которую сам же и сделал...
+12
-2
+10
Ненавидят не клуб, а лысого шарлатана из Голландии,который покупает всякий шлак за сотку,без конца несёт чушь на интервью и ведёт к полной деградации великую команду!
+10
-3
+7
Господи, что ты несёшь 🤡?Твой прошлый сезон ничем не лучше 1 сезона Ван Гала, его сняли при таком же сценарии как и тебя :).
+9
-3
+6
А просто извиниться перед болельщиками МЮ и пожелать удачи будущему коучу слабо? Постоянные отмазки, оправдания свей провальной работе, выглядят позорно и постыдно.
+6
0
+6
Ответ Tpy6kaMerlina
Бездарный самовлюблённый павлин поставивший своё эго выше всего. Как долго МЮ терпел его. И сколько ещё бездарей (Моуриньо не в счёт) пройдут через МЮ после Фергюсона, пока этот прекрасный клуб не возглавит достойный.
Ну так-то и Оле не трогай. У него был красивый футбол и команда при нем забивала неприлично много, контратаки среди лучших в Европе. Наброски игры ,такие же как были при Фергюсоне, были очевидны. Приход Роналду разрушил всё это.
+9
-5
+4
А за что тебя благодарить? За сезон без еврокубков, за Антони или за последнее место с Копенгагеном и Галатасараем?
+3
0
+3
Ответ Александр Зубков
С причала рыбачил апостол Сульшер Тен Хаг ходил по воде...
Видишь на горее восседает Рэдклифф
С ним десяток коллег
Потрещика ты с ним
А когда надоест возвращайся в Аякс
Гулять по воде, гулять по воде с травой
+3
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В прошлом году мог ходить по воде ?
Так почему не ходил ?!
+2
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Ждите в понедельник Маккенну. 10Хаг не сря так раскудахтался, он уже в курсе дела
+2
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Ходил по воде? Вот это у него самолюбие) правы был Роналду. Да и Санчо молодец, что не пошел на мировую с этим зазнавшимся прыщом.
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Ответ Александр Зубков
С причала рыбачил апостол Сульшер Тен Хаг ходил по воде...
И спаситель ответил ,спокойно Тен Хаг
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- Эрик, проснись, ты захлебнешься!
- А я и не сплю.
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Умеет 7хаг строить из себя жертву и винить всех и вся вокруг себя. Такого высокомерного физрука-манипулятора давно не было
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Любят - ненавидят... Мне кажется, что это было в прошлом. Сейчас уже не так
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При чем тут клуб? Речь конкретно о тебе и о том что ты провалившийся физрук 🤷
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Парад Хаго хейтеров в комментах . Красота то какая .
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этот клуб любят, а клоунов , типа тен хаага ненавидят. особенно после той планки , которую задал сэр Алекс...пришел? старайся соответствовать, а не только получать бабки и делать умное лицо.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Бездарный самовлюблённый павлин поставивший своё эго выше всего. Как долго МЮ терпел его. И сколько ещё бездарей (Моуриньо не в счёт) пройдут через МЮ после Фергюсона, пока этот прекрасный клуб не возглавит достойный.
Мойеса не трожь! 👊👊👊
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Hated. Adored. Never ignored 😎
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Ответ Александр Зубков
С причала рыбачил апостол Сульшер Тен Хаг ходил по воде...
Нужно найти того, кто разбирается в вине
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