Тен Хаг о работе в «МЮ»: «Три финала за два сезона – очень хороший результат. Победим «Сити» – будем выступать в Европе»
Эрик тен Хаг считает успешной свою работу в «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «красных дьяволов» высказался в преддверии финала Кубка Англии с «Манчестер Сити».
«Думаю, да [мы будем мотивированы против «Сити»]. Это правда. Если победим в субботу, окажемся в иной ситуации – выиграем очередной трофей и будем выступать в Европе.
Но все же я бы сказал, что три финала за два сезона – это очень хороший результат, потому что когда я пришел, клуб не был в хорошем положении, абсолютно не был.
Думаю, мы значительно прибавили, и даже если вы примете во внимание все те травмы, что были у нас, то для нас это ужасный сезон. Такую ситуацию однозначно надо менять, и этим летом мы должны послать соответствующие сигналы», – сказал тен Хаг.
В прошедшем сезоне АПЛ «МЮ» занял 8-е место.
В предыдущем сезоне манкунианцы при тен Хаге выиграли Кубок английской лиги и дошли до финала Кубка Англии.
Когда ты пришёл клуб был на 6 месте и участвовал в еврокубках, сейчас 8 место и еврокубки зависят от победы над Сити, всего то навсего))
С недоразумением скатился на шестое и ле вместо лч.
Одному дали бюджет небольшого города- три финала и единицы счастливых людей.
Если бы дать этот же потраченный бюджет лысому из бразерс? Сотня фильмов и миллионы счастливых людей по всему миру. Всё познаётся в сравнении)))
Бееееез тебя, без тебя)