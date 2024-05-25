Тен Хаг о работе в «МЮ»: «Три финала за два сезона – очень хороший результат. Победим «Сити» – будем выступать в Европе» 

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает успешной свою работу в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» высказался в преддверии финала Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Думаю, да [мы будем мотивированы против «Сити»]. Это правда. Если победим в субботу, окажемся в иной ситуации – выиграем очередной трофей и будем выступать в Европе.

Но все же я бы сказал, что три финала за два сезона – это очень хороший результат, потому что когда я пришел, клуб не был в хорошем положении, абсолютно не был.

Думаю, мы значительно прибавили, и даже если вы примете во внимание все те травмы, что были у нас, то для нас это ужасный сезон. Такую ситуацию однозначно надо менять, и этим летом мы должны послать соответствующие сигналы», – сказал тен Хаг.

В прошедшем сезоне АПЛ «МЮ» занял 8-е место.

В предыдущем сезоне манкунианцы при тен Хаге выиграли Кубок английской лиги и дошли до финала Кубка Англии.

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39 комментариев
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«Будем выступать в Европе» - но есть нюанс.
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Ему бы в политику. инфляция, ВВП и остальным циферкам не поздоровилось бы
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Ответ FEZ10
Каковы у них шансы обыграть Сити сегодня 🤔
Мизерные,но в одном матче всё может случится. Вопрос, что дальше? Опять катать ничейки с датчанами и турками?
+9
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"Когда я пришёл клуб не был в хорошем состоянии, абсолютно не был"
Когда ты пришёл клуб был на 6 месте и участвовал в еврокубках, сейчас 8 место и еврокубки зависят от победы над Сити, всего то навсего))
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Потратил бюджет небольшого города и довольствуется тремя финалами? Лысый из браззерс справился бы с этой работой получше.
+6
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+5
# Картинка с Шариковым..
+5
-1
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Инфоцыган высочайшего уровня. Всё плохо, но он с поразительным упорством утверждает обратное.
+5
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+4
Ответ FEZ10
Каковы у них шансы обыграть Сити сегодня 🤔
"просто верить и этого вполне достаточно"
+3
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вот ведь шарлатан, чего только не скажет, чтобы свою значимость показать
+3
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Великий тренер.
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Тот момент, когда бьешь пенальти лучше, чем Ковентри
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Если бы не офсайд Гаранчо осенью в игре с Арсеналом …
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Вот за такие интервью его и надо уволить.
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Дерзкий!
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Dj Ten Haag зажигает.
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Против статистики не попрёшь, надо оставлять!
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Он супер Кубок взял
Товарняк
+1
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Ответ Domian
Потому что им тыкают фактами и они озлобляются. МЮ до кринжа: 3 место апл 2 место апл МЮ с кринжем: 6 место апл Поменяли 3 тренеров В их мирке после такого провала Тен Хааг должен был мнгновенно выиграть апл, все кубки) Разрушать не строить. Фанаты кринжа сейчас обвиняют что после 6 места с ТХ МЮ скатился на 8. Но извините, а откуда взялось шестое место? Все верно, после подписания кринжа. Без кринжа было 3,2 место апл и Сульшера никто не увольнял.
фанати поскакарлик
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Он супер Кубок взял
Это товарка
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален пользователем
Он супер Кубок взял
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
"Когда я пришёл клуб не был в хорошем состоянии, абсолютно не был" Когда ты пришёл клуб был на 6 месте и участвовал в еврокубках, сейчас 8 место и еврокубки зависят от победы над Сити, всего то навсего))
До прихода одного недоразумения клуб был на 2 месте и играл в лч.
С недоразумением скатился на шестое и ле вместо лч.
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Фаны МЮ такие смешные. Мойес был ужасен, Оле им не нравился. Им обязательно клона Гвардиолы подавай.
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Ответ Domian
До прихода одного недоразумения клуб был на 2 месте и играл в лч. С недоразумением скатился на шестое и ле вместо лч.
А сейчас что/кто мешает клубу не проигрывать Пэласу и не иметь отрицательную разницу голов?🤡
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Ответ charly001
Дайте ему 5 лет возможно тоже как и Артета будет 2 места занимать и говорить о доминации
Ему и 8 место не помешает говорить о доминации.
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Именно для этого, видимо, его приглашали и давали тратить такие деньжища. Три финала за 2 года и возможность выступать в Европе, но и то не всегда
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А про тяжесть футболки?
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Сравнение двух лысых шарлатанов:
Одному дали бюджет небольшого города- три финала и единицы счастливых людей.
Если бы дать этот же потраченный бюджет лысому из бразерс? Сотня фильмов и миллионы счастливых людей по всему миру. Всё познаётся в сравнении)))
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-1
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Дайте ему 5 лет возможно тоже как и Артета будет 2 места занимать и говорить о доминации
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Как говорит великий Стас(не тот) :
Бееееез тебя, без тебя)
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Каков клоун
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