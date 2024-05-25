Тен Хаг о работе в «МЮ»: «Три финала за два сезона – очень хороший результат. Победим «Сити» – будем выступать в Европе» 

Эрик тен Хаг считает успешной свою работу в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» высказался в преддверии финала Кубка Англии с « ».

«Думаю, да [мы будем мотивированы против «Сити»]. Это правда. Если победим в субботу, окажемся в иной ситуации – выиграем очередной трофей и будем выступать в Европе.

Но все же я бы сказал, что три финала за два сезона – это очень хороший результат, потому что когда я пришел, клуб не был в хорошем положении, абсолютно не был.

Думаю, мы значительно прибавили, и даже если вы примете во внимание все те травмы, что были у нас, то для нас это ужасный сезон. Такую ситуацию однозначно надо менять, и этим летом мы должны послать соответствующие сигналы», – сказал тен Хаг.

В прошедшем сезоне « » занял 8-е место.

В предыдущем сезоне манкунианцы при тен Хаге выиграли Кубок английской лиги и дошли до финала Кубка Англии.