Мостовой о матче «Краснодара» и «Динамо»: «Хозяева – фавориты из-за своего поля. От игры жду всего, и чтобы арбитр не начудил, он должен понимать градус борьбы»
Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Краснодара» против «Динамо».
Команды встретятся в субботу в матче заключительного 30-го тура Мир РПЛ. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
Сейчас «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка, а «Краснодар» – на три.
«Все хорошее, что есть в футболе, будет происходить в этой встрече. Голы, моменты, грубости, споры, нарушения – все, за что любят футбол. Две команды, одна из которых никогда не становилась чемпионом, а другая становилась очень давно, и то тогда чемпионат был в один круг.
И опять подтверждение моих слов в начале сезона, что интрига будет до последнего тура. На мой взгляд, чуть больший фаворит – «Краснодар», преимущество своего поля все-таки должно быть.
У «Динамо» неплохо складываются последние игры? У «Зенита» последнее время игры плохо складывались, но они приехали в Грозный и забили пять. На это не стоит смотреть, забыли эти игры.
У «Краснодара» была плохая игра с «Сочи». «Динамо» с «Балтикой» горели 1:2 на 90-й минуте. Сама игра не имеет никакой роли, главное – результат. Можно играть ни о чем, а потом один раз ударить и выиграть, и все будут радостные.
Поэтому от этой игры я жду всего. Единственный момент – чтобы судейство было нормальным, и арбитр не начудил. Он должен понимать градус борьбы и не ломать игру», – сказал экс-игрок сборной России.