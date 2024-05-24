Талалаев о Смородской: «Нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе. Говорит о том, что наш футбол – самый демократичный вид спорта»

Андрей Талалаев высказался о критиках.

По итогам сезона в Первой лиге «Химки» гарантировали себе участие в Мир РПЛ.

– Когда весной прошлого года вы приходили в « », но команда не смогла остаться в РПЛ, вас некоторые коллеги, специалисты, эксперты довольно больно «кусали». Как удалось справиться с критикой?

– Честно говоря, мне все равно, что говорят люди вокруг. Я переживал только за трех своих персональных «болельщиков».

Это Ольга Юрьевна Смородская, и . Они очень здорово разбираются в футболе, переживают за наш тренерский штаб.

Поэтому нам нужно было обязательно выйти в , чтобы они больше не переживали.

– А где же вы успели перейти дорогу Ольге Юрьевне?

– Спросите у нее.

Мне очень нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе... Это говорит о том, что наш футбол – самый демократичный вид спорта.

– А почему тогда попали в немилость к Мостовому и Канчельсису? Или им все равно, кого критиковать?

– Не готов ответить. Лучше с ними побеседуйте.

Я просто очень тронут, что они за нас переживали, внимательно следили за «Химками». Благодарен им за эту поддержку, – сказал главный тренер «Химок» .