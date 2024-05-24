Талалаев о Смородской: «Нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе. Говорит о том, что наш футбол – самый демократичный вид спорта»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Андрей Канчельскис Ольга Смородская Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Талалаев высказался о критиках.

По итогам сезона в Первой лиге «Химки» гарантировали себе участие в Мир РПЛ.

– Когда весной прошлого года вы приходили в «Химки», но команда не смогла остаться в РПЛ, вас некоторые коллеги, специалисты, эксперты довольно больно «кусали». Как удалось справиться с критикой?

– Честно говоря, мне все равно, что говорят люди вокруг. Я переживал только за трех своих персональных «болельщиков».

Это Ольга Юрьевна Смородская, Андрей Канчельскис и Александр Мостовой. Они очень здорово разбираются в футболе, переживают за наш тренерский штаб.

Поэтому нам нужно было обязательно выйти в РПЛ, чтобы они больше не переживали.

– А где же вы успели перейти дорогу Ольге Юрьевне?

– Спросите у нее.

Мне очень нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе... Это говорит о том, что наш футбол – самый демократичный вид спорта.

– А почему тогда попали в немилость к Мостовому и Канчельсису? Или им все равно, кого критиковать?

– Не готов ответить. Лучше с ними побеседуйте.

Я просто очень тронут, что они за нас переживали, внимательно следили за «Химками». Благодарен им за эту поддержку, – сказал главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.

16 комментариев
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Эта "попытка разобраться" привела к 6 годам недоразумения в Локомотиве, с тренерской чехардой, вмешательством президента не в свои дела и просто бардаком.
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Все перечисленные субъекты с эдакой гнильцой, включая Талалаева.
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вот именно что "предпринимает попытки разбираться"
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Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Мне показалось, это был сарказм от Талалаева😐
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Комментарий удален модератором
У меня всю жизнь руководители - женщины. Всегда одно и то же. Всё чётко, вовремя, ответственно, но... В один момент происходит срыв и всё к чертям. Хоть ты тресни )))
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Оставьте футбол мужчинам.
Кстати, Талалаев… В прошлом сезоне как главный тренер сменил три клуба. И ещё успевает «экспертировать».
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Ну да, вклад она оставила
При упоминании ее фамилии у болельщиков Локомотива дрожь по телу идет
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ЕЖГ как оно есть
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А Талалайла то, оказывается, ещё и троллалайла знатный 😁
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Ответ Dmitry Orlov
Эта "попытка разобраться" привела к 6 годам недоразумения в Локомотиве, с тренерской чехардой, вмешательством президента не в свои дела и просто бардаком.
При этом в целом очень хорошие трансферы были. Фернандеш бесплатно. Ньяссе и ТД.
Конечно и Ибричичы бывали
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Ответ Forte Live
Все перечисленные субъекты с эдакой гнильцой, включая Талалаева.
Как ты посмел? Мостовой - святой человек. Руки прочь!)
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Ответ Uriah Heep
Оставьте футбол мужчинам. Кстати, Талалаев… В прошлом сезоне как главный тренер сменил три клуба. И ещё успевает «экспертировать».
Он получает удовольствие только когда экспортирует втихоря...
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Ответ Uriah Heep
Оставьте футбол мужчинам. Кстати, Талалаев… В прошлом сезоне как главный тренер сменил три клуба. И ещё успевает «экспертировать».
В прошлом сменил три клуба. А весь этот сезон был в одном - и вывел его в РПЛ с первого места. А из кубка России выбил Краснодар и проиграл Ростову только по пенальти.
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Ответ Dmitry Orlov
В прошлом сменил три клуба. А весь этот сезон был в одном - и вывел его в РПЛ с первого места. А из кубка России выбил Краснодар и проиграл Ростову только по пенальти.
Для меня лично он не тренер. Ваше право считать иначе. А про «экспертов» и говорить не приходится, хотя, безусловно, есть уважаемые люди. Без иронии. Как всегда, личное мнение.
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Ответ Uriah Heep
Для меня лично он не тренер. Ваше право считать иначе. А про «экспертов» и говорить не приходится, хотя, безусловно, есть уважаемые люди. Без иронии. Как всегда, личное мнение.
"Не тренер" - это довольно громкое заявление. Не тренер, потому что лично вам не нравится, как он тренирует команды или не нравится стиль игры? Или по каким критериям?
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