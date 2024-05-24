Талалаев о Смородской: «Нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе. Говорит о том, что наш футбол – самый демократичный вид спорта»
Андрей Талалаев высказался о критиках.
По итогам сезона в Первой лиге «Химки» гарантировали себе участие в Мир РПЛ.
– Когда весной прошлого года вы приходили в «Химки», но команда не смогла остаться в РПЛ, вас некоторые коллеги, специалисты, эксперты довольно больно «кусали». Как удалось справиться с критикой?
– Честно говоря, мне все равно, что говорят люди вокруг. Я переживал только за трех своих персональных «болельщиков».
Это Ольга Юрьевна Смородская, Андрей Канчельскис и Александр Мостовой. Они очень здорово разбираются в футболе, переживают за наш тренерский штаб.
Поэтому нам нужно было обязательно выйти в РПЛ, чтобы они больше не переживали.
– А где же вы успели перейти дорогу Ольге Юрьевне?
– Спросите у нее.
Мне очень нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе... Это говорит о том, что наш футбол – самый демократичный вид спорта.
– А почему тогда попали в немилость к Мостовому и Канчельсису? Или им все равно, кого критиковать?
– Не готов ответить. Лучше с ними побеседуйте.
Я просто очень тронут, что они за нас переживали, внимательно следили за «Химками». Благодарен им за эту поддержку, – сказал главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.
Кстати, Талалаев… В прошлом сезоне как главный тренер сменил три клуба. И ещё успевает «экспертировать».
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