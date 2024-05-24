«Мостовой. Без сомнения». Аспас о лучшем футболисте «Сельты», которого видел как болельщик

Теги премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Яго Аспас Футбол

Яго Аспас назвал Александра Мостового лучшим футболистом «Сельты».

36-летний нападающий «Сельты» ответил в рамках блица на вопросы издания Marca.

Один из вопросов прозвучал так: «Лучший игрок «Сельты», которого вы видели как болельщик?»

«Мостовой. Без сомнения», – ответил Яго Аспас, который в этом сезоне забил 8 голов и сделал 9 передач в 34 матчах Ла Лиги.

На протяжении значительной части карьеры Аспас играет в «Сельте». Сезон-2013/14 он провел в «Ливерпуле», сыграв 14 матчей в АПЛ, а также в сезоне-2014/15 выступал за «Севилью», проведя 16 матчей в Ла Лиге. Он лучший бомбардир в истории «Сельты» с 203 голами.

Александр Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы. За испанский клуб он провел 277 матчей, забил 70 мячей и отдал 22 результативные передачи.

56 комментариев
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Вот видно сразу, что Аспас разбирается. И чеканить умеет, к тому же
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Хороший тренер для Спартака, кстати.
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+54
Мостовой: да что он понимает в футболе... а не понимает.
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+40
Ответ Roman
Вот видно сразу, что Аспас разбирается. И чеканить умеет, к тому же
Может тренером работать.
+27
-1
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На ЧМ в Японии и Кореи показывали витрину с самыми известными 10-ками в футболе. Там были: Зидан, кто-то еще и…. Мостовой)))
+25
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Всё! Царь сегодня едет в ресторан! Возможно, уже.
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Высказал дань уважения великому футболисту и не менее великому тренеру!
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Не так давно был в Севилье на матче Бетис - Сельта. Среди приезжих фанатов видел человек десять в футболках Сельты с десятым номером и фамилией MOSTOVOI
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Ну всё, сча от Царя полетит контент, что НУ ХОТЬ КТО-ТО разбирается в футболе)))
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Ну это по факту так. Мост в Сельте был шикарен
+11
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+11
Ответ Александр Беляев
В отличии от нас он может себе это позволить
Жаль , что Вы не можете
+9
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Не показывайте эту новость Мостовому)))
+7
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Мостовой в Сельте был действительно хорош!
Кликуха "Царь" соответствовала!
+5
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Ну, а кто лучше ? Клод Мекелеле? Но он там мало поиграл, а главное творческие созидающие игроки всегда ценятся особенно. Катанья или Хесули? Хороши, но Царь дольше был в прайме. Карп конечно тоже был хорош, но ушел раньше.
+6
-1
+5
Ох какая новость будет через полчаса, часик, прям в предвкушении
+4
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+4
"Сразу видно, что будет хорошим тренером, не то, что Абаскаль" - сказал в ответ Мостовой.
+3
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+3
Ответ Dizzod
Мостовой: да что он понимает в футболе... а не понимает.
Мостовой сказал, что лучший игрок Сельты за всю историю... Яго Аспас
+3
-1
+2
Да что-то про Мостового поднадоело. Ну вот реально был топ-игрок без сомнений. Тренером никогда не будет из-за Эго. Ну как-то уже по моему все все поняли
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Ответ Roman
Вот видно сразу, что Аспас разбирается. И чеканить умеет, к тому же
Это просто Саня ему звонил и сказал что сказать
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Топ-клубы, ну что вам еще нужно, чтобы назначить Мостового главным тренером?!
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+1
Ответ Dvin
На ЧМ в Японии и Кореи показывали витрину с самыми известными 10-ками в футболе. Там были: Зидан, кто-то еще и…. Мостовой)))
"кто-то ещё"? Например Марадона, дель Пьеро?
+1
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+1
А кто-то сомневался? Много кого в Испании Царем назвали? То-то же!
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+1
Ответ Mnuyakshin
Не показывайте эту новость Мостовому)))
Показывай не показывай. Это новость идёт от самого Сани.
+1
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Сашка ведь ему звонил, я уверен
+2
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Очередная великая победа Царя.
Не пускайте его в тренеры - он же весь футбол пройдёт на платину!
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Ответ &_Bishep_&
Ну, а кто лучше ? Клод Мекелеле? Но он там мало поиграл, а главное творческие созидающие игроки всегда ценятся особенно. Катанья или Хесули? Хороши, но Царь дольше был в прайме. Карп конечно тоже был хорош, но ушел раньше.
да я думаю сам Аспас уже
+1
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Ответ Dmitry Orlov
"кто-то ещё"? Например Марадона, дель Пьеро?
А еще Пеле, Платини, Роналдиньо...
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Ответ Александр Кудрявцев
Жаль что ты не можешь позволить себе ресторан 😔😔😔
я тоже. только недорогое кафе
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Ответ Александр Беляев
В отличии от нас он может себе это позволить
Жаль что ты не можешь позволить себе ресторан 😔😔😔
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Ответ Roman Popov
Жаль , что Вы не можете
👍👍👍
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