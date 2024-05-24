«Мостовой. Без сомнения». Аспас о лучшем футболисте «Сельты», которого видел как болельщик

Яго Аспас назвал Александра Мостового лучшим футболистом «Сельты».

36-летний нападающий «Сельты» ответил в рамках блица на вопросы издания Marca.

Один из вопросов прозвучал так: «Лучший игрок «Сельты», которого вы видели как болельщик?»

«Мостовой. Без сомнения», – ответил , который в этом сезоне забил 8 голов и сделал 9 передач в 34 матчах .

На протяжении значительной части карьеры Аспас играет в «Сельте». Сезон-2013/14 он провел в «Ливерпуле», сыграв 14 матчей в АПЛ, а также в сезоне-2014/15 выступал за «Севилью», проведя 16 матчей в Ла Лиге. Он лучший бомбардир в истории «Сельты» с 203 голами.

выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы. За испанский клуб он провел 277 матчей, забил 70 мячей и отдал 22 результативные передачи.