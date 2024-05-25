Хесус Медина: «Спартак» – главная команда России. Все говорят о ней. С игрой за ЦСКА это не сравнится»

Хесус Медина назвал «Спартак» главной командой России.

Напомним, Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.

– Ты в «Спартаке» уже год, и за этот год очень много произошло с клубом и вокруг него. Почему в «Спартаке» не бывает спокойно?

– Потому что это «Спартак» – главная команда страны. Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например.

В «Спартаке» на тебя фокус гораздо больше. Когда переходил сюда – понимал это. Для меня это не проблема, – сказал Медина.