Хесус Медина: «Спартак» – главная команда России. Все говорят о ней. С игрой за ЦСКА это не сравнится»
Хесус Медина назвал «Спартак» главной командой России.
Напомним, Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.
– Ты в «Спартаке» уже год, и за этот год очень много произошло с клубом и вокруг него. Почему в «Спартаке» не бывает спокойно?
– Потому что это «Спартак» – главная команда страны. Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например.
В «Спартаке» на тебя фокус гораздо больше. Когда переходил сюда – понимал это. Для меня это не проблема, – сказал Медина.
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