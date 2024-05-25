Хесус Медина: «Спартак» – главная команда России. Все говорят о ней. С игрой за ЦСКА это не сравнится»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина Футбол

Хесус Медина назвал «Спартак» главной командой России.

Напомним, Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.

– Ты в «Спартаке» уже год, и за этот год очень много произошло с клубом и вокруг него. Почему в «Спартаке» не бывает спокойно?

– Потому что это «Спартак» – главная команда страны. Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например.

В «Спартаке» на тебя фокус гораздо больше. Когда переходил сюда – понимал это. Для меня это не проблема, – сказал Медина.

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57 комментариев
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Такие люди после отъезда из страны обычно потом заявляют как сильно мучались и как плохо все было
+95
-15
+80
Латиноамериканцам в этом деле доверия нет. Продажные как один. Даже Марио Фернандес, который был чуть ли не иконой в ЦСКА, прыгал как мартышка на бровке очного матча. Неблагодарные
+41
-1
+40
Ответ TaR
Такие люди после отъезда из страны обычно потом заявляют как сильно мучались и как плохо все было
8 июня 2013
Кейсуке Хонда: «Не понимаю, где прячутся армейские болельщики, когда ЦСКА играет не со «Спартаком»
+49
-11
+38
Хесус "Иудушка" Медина)))
+37
-14
+23
Ответ TaR
Такие люди после отъезда из страны обычно потом заявляют как сильно мучались и как плохо все было
Ты про Верблума?
+21
-1
+20
Некрасиво стелишь, Джизас
+14
-6
+8
Главный клуб страны наш Сатурн из Подмосковы
+10
-2
+8
Ответ [ADO]
Латиноамериканцам в этом деле доверия нет. Продажные как один. Даже Марио Фернандес, который был чуть ли не иконой в ЦСКА, прыгал как мартышка на бровке очного матча. Неблагодарные
согласен дает слово но его не держит .гнилью воняет .от Фернандеса таким людям ссы в глаза божья роса с таким вразведку.непоидеш .
+9
-3
+6
Ответ [ADO]
Латиноамериканцам в этом деле доверия нет. Продажные как один. Даже Марио Фернандес, который был чуть ли не иконой в ЦСКА, прыгал как мартышка на бровке очного матча. Неблагодарные
За Фернандеса отдельно рад. Сейчас бы в ЦСКА занимал место, не играл, но был бы легендой. А в итоге не играет в Зените, контракт не продлят и стал тупо чморнандесом. Пришел к успеху.
+6
0
+6
Не старайся, забег Марио все равно не переплюнешь.
+6
-1
+5
Я хоть болею за Спартак, но так себя вести некрасиво. Можно сказать давление высокое, не упоминая былое.
+5
0
+5
Ответ Вечно в бане
Новый трофей Спартака разблокирован: «Если бы не Абаскаль, могли и золото взять». Встанет на одну почетную полку с «Чемпионы трех туров» и «Если бы не отстранили от еврокубков, взяли бы Лигу Европы».
"Копа дель соль" не забудьте.
+4
0
+4
Ответ Спартак-68
Такие слабые, что без пяти минкт чемпиона 4 раза из пяти обыграли и ЦСКА позади нас в таблице, и, если бы не глупые эксперименты рыжего, могли и золото взять в этом году
Новый трофей Спартака разблокирован: «Если бы не Абаскаль, могли и золото взять».

Встанет на одну почетную полку с «Чемпионы трех туров» и «Если бы не отстранили от еврокубков, взяли бы Лигу Европы».
+6
-2
+4
Предателям нигде верить нельзя. В Условном Урале потом тоже найдет что брякнуть
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Заг слишком провокационный, но по сути ничего особо обидного он не сказал. ЦСКА точно так не пинают, особенно свои же
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Подхалим
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Удивительно, журналисты которые живут прошлым Спартака говорят о Спартаке, другим то дорогу не дают.
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Да чего вы напали на парня ну перешел ну и ладно он поиграл то всего год за ЦСКА он даже жеребенком не стал ещё. Пусть валит куда хочет всё равно не велика потеря.
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Ответ Celsius
Что понимает? Что главное для игроков Спартака - это не играть в футбол, а давать в прессе духоподъемные интервью о непревзойденном величии красно-белого клуба? Конечно понимает, и другие игроки Спартака тоже это понимают. Потому вы и болтаетесь на 5-м месте РПЛ и вылетели из кубка, что кроме болтовни ваши игроки больше ни на что не способны.
Ну армейцы это другое дело)) и из кубка не вылетали, и в чемпионате не 5е место😂
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Лицемер
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иуда
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Ответ Кую коней
А может так было всегда?
Так точно, просто чуваку этого не объяснили). Он думает, что если вокруг помойки куча мух, значит это очень важное))))
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Ответ TaR
Такие люди после отъезда из страны обычно потом заявляют как сильно мучались и как плохо все было
Верно. Конъюнктурщики так именно и говорят
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Ответ Денис Уколов
Ждём едкий комментарий Честного Контроля😂 А Хесус красавчик, всё по делу)
В чем красавчик то? Сказал лишь то, что Спартак популярнее, вот и все. больше шума вокруг, в том числе и скандалов кстати. Так себе плюс. Дальше Хесус скажет, что небо голубое, в восторге будете, наверное...
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Ему тарасовский борщ внутривенно колят?
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ох и дура бессовестная)
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Предательство похуже Ерёменко
Этот ещё и подтрунивает ЦСКА в интервью :))
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А кто нибуть может объяснить, что значит главная команда ? И почему пищевик это она? Самая титулованная, самая крутая, больше всего воспитанников, болельщиков, игроков в сборной, базовый клуб? Короче о чём речь? И почему эта "недоновость" на спортсе?
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Надеюсь ты меня слышал, Иуда , на матче в Краснодаре при каждом касании мяча.
+2
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Ответ [ADO]
Латиноамериканцам в этом деле доверия нет. Продажные как один. Даже Марио Фернандес, который был чуть ли не иконой в ЦСКА, прыгал как мартышка на бровке очного матча. Неблагодарные
Он русский
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