Хавбек «Спартака» Медина: «Фанаты ЦСКА посылают меня, а после просят о фото. Это нормально, ха-ха»

Хесус Медина рассказал о том, как на него реагируют болельщики ЦСКА.

Напомним, прошлым летом футболист перешел из ЦСКА в «Спартак».

– Первое время получал гневные сообщения от фанатов ЦСКА?

– Да, но это нормально, я их понимаю. Это футбол, это игра, так что я понимаю их злость.

Когда фанаты ЦСКА видят меня в парке, ресторане или на улице, конечно, я слышу от них – «Пошел нахрен» (в оригинале использовано более грубое выражение – Sports).

Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото – это нормально, ха-ха, – сказал хавбек «Спартака».