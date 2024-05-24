Хавбек «Спартака» Медина: «Фанаты ЦСКА посылают меня, а после просят о фото. Это нормально, ха-ха»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Хесус Медина Футбол

Хесус Медина рассказал о том, как на него реагируют болельщики ЦСКА.

Напомним, прошлым летом футболист перешел из ЦСКА в «Спартак».

– Первое время получал гневные сообщения от фанатов ЦСКА?

– Да, но это нормально, я их понимаю. Это футбол, это игра, так что я понимаю их злость.

Когда фанаты ЦСКА видят меня в парке, ресторане или на улице, конечно, я слышу от них – «Пошел нахрен» (в оригинале использовано более грубое выражение – Sports).

Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото – это нормально, ха-ха, – сказал хавбек «Спартака».

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16 комментариев
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Ответ Женька Овомоела
не очень умненький футболист не может различить фаната и кузьму) впрочем ничего нового
Может не очень умненикие кричат ему....Почему он должен кого то
различать?
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Ответ Женька Овомоела
не очень умненький футболист не может различить фаната и кузьму) впрочем ничего нового
Ну объясните, раз вы такой умненький, как их различить в парке, ресторане, на улице? С чего он вообще должен различать кто к кому конкретно относится из посылающих его и фоткающихся с ним? И что нового вы ожидаете?
+7
-2
+5
Ну в отличие от Марио с русским матерным у Медины всё в порядке выучил быстро)
+5
-2
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Медина - качественный легионер, приехавший в Россию за деньгами. Какой с него спрос )
+3
-1
+2
не очень умненький футболист не может различить фаната и кузьму) впрочем ничего нового
+8
-7
+1
Ответ spartakgorky
У вас сообщения вообще не связаны: то он глупый из-за того что не может различить фанатов, то он глупый потому что фоткается. Может просто он вам не по душе и вам обязательно нужно оскорбить его?
это у вас винегрет в голове какой-то: приписываете мне то что я не писал
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Парнишка с которым все сфотографиравься хотят
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Кто нибудь скажите этому простофиле что это не фанаты ЦСКА.
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А с иудой Фернадесом кони тоже фоткаются и лобызаются в засос?
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Нормальный добротный лег с хорошей игрой на 2 этаже и довольно сильной левой ногой
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Хесус, однажды в парке, ресторане или на улице ты встретишься с настоящими фанатами ЦСКА... и тебе будет не до ха-ха
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