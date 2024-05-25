«Ленинградец» вылетел из Первой лиги в LEON Вторую лигу

«Ленинградец» уступил «Торпедо» и покинул Первую лигу.

После поражения (2:3) клуб из Ленинградской области вылетел из Мелбет Первой лиги. В следующем сезоне команда будет выступать в LEON Второй лиге А.

«Ленинградец» набрал 34 очка в 34 матчах, отстав от «Черноморца», оставшегося в Первой лиге, на 1 очко.