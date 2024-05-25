«Ленинградец» вылетел из Первой лиги в LEON Вторую лигу
«Ленинградец» уступил «Торпедо» и покинул Первую лигу.
После поражения (2:3) клуб из Ленинградской области вылетел из Мелбет Первой лиги. В следующем сезоне команда будет выступать в LEON Второй лиге А.
«Ленинградец» набрал 34 очка в 34 матчах, отстав от «Черноморца», оставшегося в Первой лиге, на 1 очко.
Смотрел несколько игр - это ужас.
Причем в спонсорах указаны достаточно крупные компании: ЛСР, Титан-2.
Видимо, управленцы профнепригодные
И никому о них не сообщать)).
Они же там себе «вся Россия», пусть играют)))