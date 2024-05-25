«Ленинградец» вылетел из Первой лиги в LEON Вторую лигу

Теги Первая лига Торпедо Черноморец Новороссийск Ленинградец Вторая лига А Футбол

«Ленинградец» уступил «Торпедо» и покинул Первую лигу.

После поражения (2:3) клуб из Ленинградской области вылетел из Мелбет Первой лиги. В следующем сезоне команда будет выступать в LEON Второй лиге А.

«Ленинградец» набрал 34 очка в 34 матчах, отстав от «Черноморца», оставшегося в Первой лиге, на 1 очко.

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14 комментариев
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Физрук Кирьяков нам ещё будет говорить что-то про иностранных тренеров 🤦‍♂️ сам жидко обделался с ленинградцем

Смотрел несколько игр - это ужас.
Причем в спонсорах указаны достаточно крупные компании: ЛСР, Титан-2.
Видимо, управленцы профнепригодные
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+12
Ответ Алексей Игоревич
Спасся Черноморец, а очень бы хотелось, чтобы вернули в город РПЛ. Может, добавят с финансированием
Уже добавили, пишу ВКР по Черноморцу двигаются плавно и грамотно. Очень надеюсь что до конца сезона начнут строить стадион
+10
0
+10
Спасся Черноморец, а очень бы хотелось, чтобы вернули в город РПЛ. Может, добавят с финансированием
+8
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+8
Славу богу Черноморец остался, сам из Москвы пару раз ходил на команду много болельщиков, хороший инвестор собираются строить стадион. Но повторюсь главное что за команду болеют и она нужна, вторая посещаемость в лиге а на фоне условного Сочи то и вообще огромная посещаемость. Надеюсь на усиление и что они поборются за выход в РПЛ правда с таким стадионом сейчас никуда не пропустят, но надеюсь до конца года начнут строительство
+7
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+7
Это же вроде то что на руинах Тосно было?
+5
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Ответ Алексей Игоревич
Спасся Черноморец, а очень бы хотелось, чтобы вернули в город РПЛ. Может, добавят с финансированием
у них новый владелец который только только пришел год назад наверное, готов вкладывать в клуб и выходить в рпл, этот сезон еще завалили из-за Зырянова который отказался от трансферов и дал шанс тем кто вывел из второй лиги. Зрители ходят, деньги есть, ждем может уже в следующем сезоне в вышке
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Ответ Кирилл Голивец
Еще рано их хоронить до конца. Уфе лицензию не дали.
пишут должны дать... все таки в пл играли два сезона назад))
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Еще рано их хоронить до конца. Уфе лицензию не дали.
+1
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+1
Ответ Ебздрогыч
Вот бы туда же и второго, основного Ленинградца отправить...
Да, и сделать из РФПЛ московский кружок по интересам — 16 чтобы Москва и МО.
И никому о них не сообщать)).
Они же там себе «вся Россия», пусть играют)))
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+1
Ответ Vitor Dia
Физрук Кирьяков нам ещё будет говорить что-то про иностранных тренеров 🤦‍♂️ сам жидко обделался с ленинградцем Смотрел несколько игр - это ужас. Причем в спонсорах указаны достаточно крупные компании: ЛСР, Титан-2. Видимо, управленцы профнепригодные
ну... Ильев тот же писал что там один из самых слабых составов в фнл
+2
-1
+1
Спасибо Торпедо. Не зря всегда считал Кононова классным тренером
+5
-5
0
Первый пошёл...
+1
-1
0
После сборной Бразилии, в Питере нет нормальных клубов с историей, кроме Динамо, но его недавно слили не без помощи Газпрома, и восстановить былую инфраструктуру им не удалось, а Ленинградец клуб без болельщиков и со стадионом где поле как шкурка, туда ему и дорога
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