Беляев о Дзюбе: «Называл батюшками меня и Новосельцева за наши бороды, предлагал исповедаться перед нами. В «Арсенале» вся команда от смеха падала»

Максим Беляев рассказал про общение с Артемом Дзюбой в тульском «Арсенале».

– Перед домашним чемпионатом мира в «Арсенал» на полгода забежал . Каково было играть с настолько злым после ссоры с Манчини Артемом?

– Артем был крайне мотивирован после конфликта с Манчини. Он постоянно шутил над всеми, с ним всегда было весело. Вся команда от смеха падала.

Думаю, Дзюба благодарен «Арсеналу» за те полгода. Ему дали возможность играть, он набрал форму и потом разорвал домашний ЧМ.

– Как он шутил над вами?

– Уделял много внимания мне и Ване Новосельцеву за наши бороды. Называл нас батюшками, предлагал партнерам исповедаться перед нами. Шутил над моими котами. Всех приколов не запомнишь, их было много.

Пожалуй, Артем – самый юморной среди всех моих одноклубников. При этом у него прекрасные лидерские качества. Он лидер с большой буквы. Всегда максимально настраивал нас, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского « » , выступающий за «Ленинградец».