Беляев о Дзюбе: «Называл батюшками меня и Новосельцева за наши бороды, предлагал исповедаться перед нами. В «Арсенале» вся команда от смеха падала»

Теги Локомотив Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула ЧМ-2018 FIFA Максим Беляев Иван Новосельцев Чемпионат.com Ленинградец ахахаха Футбол

Максим Беляев рассказал про общение с Артемом Дзюбой в тульском «Арсенале».

– Перед домашним чемпионатом мира в «Арсенал» на полгода забежал Дзюба. Каково было играть с настолько злым после ссоры с Манчини Артемом?

– Артем был крайне мотивирован после конфликта с Манчини. Он постоянно шутил над всеми, с ним всегда было весело. Вся команда от смеха падала.

Думаю, Дзюба благодарен «Арсеналу» за те полгода. Ему дали возможность играть, он набрал форму и потом разорвал домашний ЧМ.

– Как он шутил над вами?

– Уделял много внимания мне и Ване Новосельцеву за наши бороды. Называл нас батюшками, предлагал партнерам исповедаться перед нами. Шутил над моими котами. Всех приколов не запомнишь, их было много.

Пожалуй, Артем – самый юморной среди всех моих одноклубников. При этом у него прекрасные лидерские качества. Он лидер с большой буквы. Всегда максимально настраивал нас, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ onegin2007
Все рассказывают про искрометный юмор Дзюбы, но судя по ютюбным шоу, такое себе.
просто футболисты не очень умные, вот им и смешно)
+24
-2
+22
Все рассказывают про искрометный юмор Дзюбы, но судя по ютюбным шоу, такое себе.
+23
-2
+21
Обоссаться как смешно
+9
-5
+4
Где смеяться?
+4
-2
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Дзюба уделял много внимания мне и Ване Новосельцеву ". . Спортс,вот так надо было заголовок ставить) профукали такой кликбейт)
И котам Беляева
+2
0
+2
В чём соль шутки то про бороды и батюшек? Или это шутка с бородой?!))
+1
0
+1
да вам футбикам палец покажи обоссытесь кипятком от смеха
+3
-2
+1
Так и есть, просто клоун
+1
0
+1
Еще азмуну он потом, много внимания уделил
+1
-1
0
Ему в Камеди нужно, там такие шутки любят.
+1
-1
0
Новые герои Беляев и Новосельцев, хотя Новосельцев где-то....
0
0
0
Господи,когда про Рукастого забудут!??
0
0
0
Ответ interested
Это сатанинские шутки. Дзюба давно ему служит: позорит и жену и сына, и родителей своих.
Так уж получилось, что я знакомым с одним православным епископом и несколькими священнослужителями рангом пониже. Все эти люди в общении весьма просты и непритязательны, любят по-доброму пошутить и от души посмеяться. При случае (правда, для этого мне, как минимум, надо попасть в Россию) попрошу кого-нибудь из них прокомментировать эти шутки Дзюбы и расспрошу, считают ли они их "сатанинскими". Но мне почему-то думается, что это не "сатанизм". Так, детская непосредственность и недалекость, максимум. Однако постараюсь не забыть и задать этот вопрос.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий