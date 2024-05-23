«Мне хватает 50 тысяч рублей. По ресторанам не хожу, кушаю дома без изысков». Беляев о комфортной сумме в месяц

Теги Локомотив премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Максим Беляев Чемпионат.com Ленинградец деньги Питание Футбол

Максим Беляев рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

– Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?

– Если ты не семейный человек, можно жить на клубной базе, питаться там, одеваться и вообще ни на что не тратиться.

Я абсолютно непривередливый. По ресторанам не хожу. Кушаю дома без изысков, хожу в обычные продуктовые магазины.

Если не брать в расчет помощь родственникам, конкретно мне хватает 50 тысяч рублей, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец».

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15 комментариев
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Ответ Spitamen Gonzales
Ну звездабол))))
В чем звездабольность? 50 тысяч одному, если своя квартира, вполне хватает. Семье, да, маловато будет
+28
-7
+21
Я думал, он карьеру завершил) ну если во вторую лигу вылетит , как раз столько и будет получать)
+12
-1
+11
Были подающие надежды бурлак-беляев и что? Фсё, фсе.
+3
0
+3
Конкретно мне хватает одного Сутормина в месяц
+4
-1
+3
Ответ Olajuvon
За квартиру только 10-15 тыс…
А где такие цены? Я немедленно переезжаю
+3
0
+3
Ответ Serkan_Ballboy
В чем звездабольность? 50 тысяч одному, если своя квартира, вполне хватает. Семье, да, маловато будет
Без путешествий, без одежды, без вкусной еды, без медицины

Хватает -да, конечно
+9
-7
+2
Ответ Gleb
Без путешествий, без одежды, без вкусной еды, без медицины Хватает -да, конечно
А куда без путешествий, без вкусной еды, без одежды, без медицины одному мужику можно потратить 50 к в месяц?
+2
-1
+1
Ну звездабол))))
+8
-8
0
А ведь его в сборную вызывали...
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Такой звездабол, живет один недалеко от Питера и 50к ему хватит:)
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Ответ Руслан Трифонов
А куда без путешествий, без вкусной еды, без одежды, без медицины одному мужику можно потратить 50 к в месяц?
Да есть вариант, но спортс блочит это слово.
0
0
0
Ответ Serkan_Ballboy
В чем звездабольность? 50 тысяч одному, если своя квартира, вполне хватает. Семье, да, маловато будет
чтобы выживать хватает, чтобы жить нет, ну и я так понимаю вы явно не из Москвы)
+1
-1
0
Ответ Gleb
Без путешествий, без одежды, без вкусной еды, без медицины Хватает -да, конечно
Москвич найден. Иначе я хз, как надо жить, чтоб на 50 тыс. вы концы с концами сводили
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