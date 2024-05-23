«Мне хватает 50 тысяч рублей. По ресторанам не хожу, кушаю дома без изысков». Беляев о комфортной сумме в месяц
Максим Беляев рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.
– Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?
– Если ты не семейный человек, можно жить на клубной базе, питаться там, одеваться и вообще ни на что не тратиться.
Я абсолютно непривередливый. По ресторанам не хожу. Кушаю дома без изысков, хожу в обычные продуктовые магазины.
Если не брать в расчет помощь родственникам, конкретно мне хватает 50 тысяч рублей, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец».
Хватает -да, конечно