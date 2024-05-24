«Ювентус» близок к покупке вратаря «Монцы» Ди Грегорио за 20 млн евро. Его признали лучшим голкипером сезона Серии А
Лучший вратарь сезона Серии А близок к переходу в «Ювентус».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринцы работают над приобретением Микеле Ди Грегорио. В случае успешного завершения переговоров «Монца» получит 20 млн евро.
Утверждается, что стороны согласовывают финальные детали. Последние контакты были вечером 23 мая.
В текущем сезоне Ди Грегорио провел 33 матча в Серии А. Его признали лучшим вратарем нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.
Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
Выкинут старика с 12 млн личкой, возьмут не хуже с зариком ляма 4-5
Сразу на 8 лямов зп фонд срежут
Ещё минус Сандра Ругани Рабё. Это ещё минус 29 млн.
Допустим возьмут в пополам от исходной это на 15 получится.
Итого 20+ лямов долой. И вот он, комфортный зп фонд.
в этом забирают лучшего вратаря
дербанят свою лигу как Бавария
Ясно :))