«Ювентус» близок к покупке вратаря «Монцы» Ди Грегорио за 20 млн евро. Его признали лучшим голкипером сезона Серии А

Лучший вратарь сезона Серии А близок к переходу в «Ювентус».

Как сообщает журналист , туринцы работают над приобретением . В случае успешного завершения переговоров « » получит 20 млн евро.

Утверждается, что стороны согласовывают финальные детали. Последние контакты были вечером 23 мая.

В текущем сезоне Ди Грегорио провел 33 матча в Серии А. Его признали лучшим вратарем нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.