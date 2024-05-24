«Ювентус» близок к покупке вратаря «Монцы» Ди Грегорио за 20 млн евро. Его признали лучшим голкипером сезона Серии А

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Монца Джанлука Ди Марцио деньги Микеле Ди Грегорио Футбол

Лучший вратарь сезона Серии А близок к переходу в «Ювентус».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринцы работают над приобретением Микеле Ди Грегорио. В случае успешного завершения переговоров «Монца» получит 20 млн евро.

Утверждается, что стороны согласовывают финальные детали. Последние контакты были вечером 23 мая.

В текущем сезоне Ди Грегорио провел 33 матча в Серии А. Его признали лучшим вратарем нынешнего розыгрыша чемпионата Италии.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев
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Лучший вратарь чемпионата стоит всего лишь 20 млн. Ньюкасл за второго вратаря Арсенала готов заплатить 15 млн фунтов.
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Шченсны видимо на выход, и дело скорее не в уровне игры, а в тяжелом контракте.
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26 лет, 7 последних сезонов играл в основе - отличный вариант. Щесны так и не стал Буффоном, может этот парень станет.
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хорошая замена поляку
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Ответ <Inter>
Лучший вратарь чемпионата стоит всего лишь 20 млн. Ньюкасл за второго вратаря Арсенала готов заплатить 15 млн фунтов.
А ПСЖ готов заплатить 20 млн за Сафонова. P. S. Я нормально отношусь к игре Матвея и желаю ему удачи, если это правда.
+1
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Ответ <Inter>
Лучший вратарь чемпионата стоит всего лишь 20 млн. Ньюкасл за второго вратаря Арсенала готов заплатить 15 млн фунтов.
ПСЖ за Сафонова, говорят, хочет 20 выложить)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А что ещё укреплять?Защита вроде и так хорошая.
Крайние защитники, полузащита... Не ну если они Камбьязо клонируют, тогда вопросов нет
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Ответ Tomas Nepotrebko
ПСЖ за Сафонова, говорят, хочет 20 выложить)
вообще про это забыл. Если реально за него столько заплатят, то это просто невероятный фейл ПСЖ. Тут Ди Грегорио, который точно сильнее Джиджи стоит таких денег
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Хм, а что если взять Дюмфриса?Он там в Интере потерял место в основе.
Да взять то можно кого угодно, были бы деньги. Все-таки речь здесь не о том, кого взять, а о том, что вратарская позиция у нас далеко не самая проблемная зона, а тут-20млн...
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Ответ Aleks Del Piero
Калафьори если только, но он ЦЗ)
Хм, а что если взять Дюмфриса?Он там в Интере потерял место в основе.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ладно, согласен, с крайками в обороне у нас проблемы, но я лично думаю, что Мотта(скорее всего именно его и назначат тренером) привезёт кого нибудь из Болоньи, ведь как ты выразился, он играет в 2 ЦЗ.
Калафьори если только, но он ЦЗ)
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Ответ Aleks Del Piero
Я же написал, половина минус: Сандро и ДШ на выход. Веа чисто для ротации, да и не защитник он. Джало центр. Маккени будет опять дыру затыкать? Он тоже не защитник. Из крайков у нас только Камбьязо и с натяжкой Данило.
Ладно, согласен, с крайками в обороне у нас проблемы, но я лично думаю, что Мотта(скорее всего именно его и назначат тренером) привезёт кого нибудь из Болоньи, ведь как ты выразился, он играет в 2 ЦЗ.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Сандро разве ещё в команде останется?Я думал он уйдёт после этого сезона
Я же написал, половина минус: Сандро и ДШ на выход. Веа чисто для ротации, да и не защитник он. Джало центр. Маккени будет опять дыру затыкать? Он тоже не защитник. Из крайков у нас только Камбьязо и с натяжкой Данило.
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Ответ Aleks Del Piero
Ну а кто, Де Дзерби? Тем более в 2 цз. А из крайних защитников у нас один Камбьязо на оба фланга) Де Шильо? Веа? Джало? Маккени? Сандро? Половина минус, половина не крайки. Молодого Данило могут на край перевести, ок, а на смену?
Сандро разве ещё в команде останется?Я думал он уйдёт после этого сезона
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Вроде ещё Мотту официально не подписали
Ну а кто, Де Дзерби? Тем более в 2 цз. А из крайних защитников у нас один Камбьязо на оба фланга) Де Шильо? Веа? Джало? Маккени? Сандро? Половина минус, половина не крайки. Молодого Данило могут на край перевести, ок, а на смену?
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Ответ Aleks Del Piero
Аллегри как бы аут, Мотта в 2 цз играет)
Вроде ещё Мотту официально не подписали
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Так мы же вроде в 3 центральных в этом сезоне больше играли, куда тут крайних защитников то покупать?
Аллегри как бы аут, Мотта в 2 цз играет)
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Ответ Aleks Del Piero
Крайние защитники, полузащита... Не ну если они Камбьязо клонируют, тогда вопросов нет
Так мы же вроде в 3 центральных в этом сезоне больше играли, куда тут крайних защитников то покупать?
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Удачи ему
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Монейбол здорового человека.
Выкинут старика с 12 млн личкой, возьмут не хуже с зариком ляма 4-5
Сразу на 8 лямов зп фонд срежут
Ещё минус Сандра Ругани Рабё. Это ещё минус 29 млн.
Допустим возьмут в пополам от исходной это на 15 получится.
Итого 20+ лямов долой. И вот он, комфортный зп фонд.
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Если выиграют апелляцию у Роналду, как раз получится, что он купил Ювентусу вратаря, ну хоть что-то полезное будет от него. Ну если нет, то половина тоже неплохо, ну там ещё наверное на Погбе сэкономили, ещё на Аллегри из-за истерики может быть сэкономят, короче, наконец-то финансовые профи у руля, гордимся !
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в прошлом году забрали лучшего заща
в этом забирают лучшего вратаря
дербанят свою лигу как Бавария
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В июле будет 27 лет - в самом расцвете сил.
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Сколько ему лет?
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Последний матч Ювентуса как раз против Монцы

Ясно :))
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А кто на вылет теперь?
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Других же проблем нет, кроме вратарской
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