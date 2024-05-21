«Юве» хочет подписать вратаря «Монцы» Ди Грегорио. Трансфер возможен при уходе Шченсного или Перина

«Ювентус» планирует подписать вратаря Микеле Ди Грегорио из «Монцы».

По информации инсайдера , туринский клуб снова контактировал с «Монцей» по поводу трансфера вратаря .

«Юве» уже обсудил личные условия с 26-летним голкипером, но для его перехода или должны уйти из клуба в июне.

Кроме того, защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори также остается в числе приоритетных целей « ».