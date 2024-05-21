«Юве» хочет подписать вратаря «Монцы» Ди Грегорио. Трансфер возможен при уходе Шченсного или Перина
«Ювентус» планирует подписать вратаря Микеле Ди Грегорио из «Монцы».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, туринский клуб снова контактировал с «Монцей» по поводу трансфера вратаря Микеле Ди Грегорио.
«Юве» уже обсудил личные условия с 26-летним голкипером, но для его перехода Войчех Шченсны или Маттиа Перин должны уйти из клуба в июне.
Кроме того, защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори также остается в числе приоритетных целей «Ювентуса».
- вы говорили что мечтаете играть за интер
- ошибки молодости ошибки молодости
Пшек друг тренера, о какой честной конкуренции может идти речь, если даже при провальных играх и упущенных из-за этого очков тренер ставит своего друга?
Такая же история была в Роме, где дыра Патрисиу стоял до последнего, а Свиллар сидел без шансов.