«Юве» хочет подписать вратаря «Монцы» Ди Грегорио. Трансфер возможен при уходе Шченсного или Перина

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Болонья Войчех Шченсны Монца Маттиа Перин Риккардо Калафьори Микеле Ди Грегорио Фабрицио Романо Футбол

«Ювентус» планирует подписать вратаря Микеле Ди Грегорио из «Монцы».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, туринский клуб снова контактировал с «Монцей» по поводу трансфера вратаря Микеле Ди Грегорио.

«Юве» уже обсудил личные условия с 26-летним голкипером, но для его перехода Войчех Шченсны или Маттиа Перин должны уйти из клуба в июне.

Кроме того, защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори также остается в числе приоритетных целей «Ювентуса».

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22 комментария
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Вообще не понимаю зачем Перин так засиделся. Перспективы были на уровне сборной у него
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Ответ Islam Gasanov
Придётся ему переобуваться и говорить что он с детства за Юве)
Пххахахахахаха , нестареющая классика:
- вы говорили что мечтаете играть за интер
- ошибки молодости ошибки молодости
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Ответ Jo Jo
Конечно хороший вратарь , но он явно дает понять что фанат интера между хандановичем и буффоном он выбрал первого и всячески говорил о том как мечтает играть за интер так зачем Ювентусу покупать такого игрока
Придётся ему переобуваться и говорить что он с детства за Юве)
+3
0
+3
Конечно хороший вратарь , но он явно дает понять что фанат интера между хандановичем и буффоном он выбрал первого и всячески говорил о том как мечтает играть за интер так зачем Ювентусу покупать такого игрока
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Вместо Щенсны идеально будет и моложе и зп сэкономят,а то у поляка слишком большая личка. А Перина надо оставить качественный 2 вратарь
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Ответ Причёска Бэйла
Сразу видно, умный парень.
Ну я не отрицаю что интер хороший клуб и он может за него болеть , но это ясно всем тем кто хоть немного разбирается в футболе Буффон> Ханданович , не принимаю услуг второго , но Буффон явно посильнее
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Прикольный трансфер будет. Воспитанник Интера, фанат Милана и игрок Ювентуса)
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У нас есть Перин на случай ухода поляка, на место второго можно взять какого-нибудь молодого. Вратарская позиция терпит сезон-два. Есть другие более проблемные позиции и левый защитник самая первая.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Надеюсь поляка сплавят, Аллегри нет, теперь позиции Шченсны пошатнулись.
Юве очень многих надо менять...
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Ответ Juve164
У нас есть Перин на случай ухода поляка, на место второго можно взять какого-нибудь молодого. Вратарская позиция терпит сезон-два. Есть другие более проблемные позиции и левый защитник самая первая.
Фланговые защитники в принципе, но с другой стороны, Аллегри ушел, а у нас есть в молодежке и на арендах Туррикья и Барбьери.
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Ответ Алексей Гусев
Тогда Джунтолли еще не пришел, когда уже стало известно о Викарио в ТТХ.
Даже так.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Жаль, что упустили Викарио, но тогда Джунтоли только пришел в Юве и вряд ли думал об этом.
Тогда Джунтолли еще не пришел, когда уже стало известно о Викарио в ТТХ.
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Ответ Jo Jo
Конечно хороший вратарь , но он явно дает понять что фанат интера между хандановичем и буффоном он выбрал первого и всячески говорил о том как мечтает играть за интер так зачем Ювентусу покупать такого игрока
Сразу видно, умный парень.
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Ответ <Inter>
Прикольный трансфер будет. Воспитанник Интера, фанат Милана и игрок Ювентуса)
Плюс ещё мечту покойного Берлускони о Великой Монце под хвост !
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Возможно ожидал, что с поляком будет ченсная конкуренция.
Щенсная конкуренция?)
Пшек друг тренера, о какой честной конкуренции может идти речь, если даже при провальных играх и упущенных из-за этого очков тренер ставит своего друга?
Такая же история была в Роме, где дыра Патрисиу стоял до последнего, а Свиллар сидел без шансов.
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Ответ Мурат Морин
Вообще не понимаю зачем Перин так засиделся. Перспективы были на уровне сборной у него
Возможно ожидал, что с поляком будет ченсная конкуренция.
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Ответ Мурат Морин
Вообще не понимаю зачем Перин так засиделся. Перспективы были на уровне сборной у него
Даже несмотря на это статистика у него для резервиста точно не самая плохая
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Перина в Монцу бы с доплатой на Гришу
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Надеюсь поляка сплавят, Аллегри нет, теперь позиции Шченсны пошатнулись.
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Жаль, что упустили Викарио, но тогда Джунтоли только пришел в Юве и вряд ли думал об этом.
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Держим кулачки за него
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