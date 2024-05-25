Угрозы переноса или отмены матча «Краснодар» – «Динамо» на фоне штормового предупреждения нет («Матч ТВ»)
Угрозы переноса или отмены матча между «Краснодаром» и «Динамо» нет.
Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из‑за сильного ветра. Порывы ветра достигают 35 метров в секунду.
По данным «Матч ТВ», может быть скорректирована программа Winline Матча тура, но о переносе или отмене игры речи не идет.
Перед заключительным туром Мир РПЛ «Динамо» с 56 очками лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка, а 3-й «Краснодар» – на три. В субботу «Динамо» достаточно сыграть вничью на выезде с «Краснодаром», чтобы стать чемпионом.