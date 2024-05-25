Угрозы переноса или отмены матча «Краснодар» – «Динамо» на фоне штормового предупреждения нет («Матч ТВ»)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Футбол

Угрозы переноса или отмены матча между «Краснодаром» и «Динамо» нет.

Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из‑за сильного ветра. Порывы ветра достигают 35 метров в секунду.

По данным «Матч ТВ», может быть скорректирована программа Winline Матча тура, но о переносе или отмене игры речи не идет.

Перед заключительным туром Мир РПЛ «Динамо» с 56 очками лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка, а 3-й «Краснодар» – на три. В субботу «Динамо» достаточно сыграть вничью на выезде с «Краснодаром», чтобы стать чемпионом.

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19 комментариев
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Вчера весь день по городу ездил на велосипеде,ветер действиетльно сильный,ощутил на себе,но на стадионе вряд ли будет ощущаться.
+11
-6
+5
Ответ Spartakus1984
Вчера весь день по городу ездил на велосипеде,ветер действиетльно сильный,ощутил на себе,но на стадионе вряд ли будет ощущаться.
С таким ником за кого болеть будешь?
+8
-3
+5
Это ветер перемен.
+7
-3
+4
Слава богу...
+4
-2
+2
Сами боги не хотят победу Динамо
+4
-3
+1
Потому что Краснодар накрутит яйца ДИНАМЕ
+3
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0
Газппом купил погоду!!
+1
-1
0
Матч должен состояться в любую погоду
+1
-1
0
А если объявят воздушную тревогу?
0
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Ответ Винстон Лайтс
С таким ником за кого болеть будешь?
Против зенита.Если бы Краснодар гарантировал себе победой на Динамо чемпионство,то без вопросов болел бы за быков.
+12
-12
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Ответ Dr. Heisenberg
Это ветер перемен.
Перемен требуют наши сердца!
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