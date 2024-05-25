Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Краснодара», «Зенит» примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Локо» против «Балтики»

«Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 30-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » встретится на выезде с « », « » – с «Балтикой».

Чемпионат России

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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