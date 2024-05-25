Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Краснодара», «Зенит» примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Локо» против «Балтики»
«Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 30-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Зенит» примет «Ростов», «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом», «Локомотив» – с «Балтикой».
Чемпионат России
30-й тур
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «ВЭБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!
Зенит - Ростов [Матч Страна]
Краснодар - Динамо [Матч Премьер]
Рубин - Сочи [Матч Арена]
Факел - Ахмат [Матч Боец]
Оренбург - Спартак [Матч Футбол 1]
ЦСКА - Урал [Матч Футбол 2]
Балтика - Локомотив [Матч Футбол 3]
Крылья Советов - Пари НН [Матч Игра]
По основному Матчу будет симулкаст,т.е. перекличка игр.
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В любом случае сегодня будут слезы)))
26 лет ожидания для меня... А для кого-то и все 48...