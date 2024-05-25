Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Краснодара», «Зенит» примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Локо» против «Балтики»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 30-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Зенит» примет «Ростов», «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом», «Локомотив» – с «Балтикой».

Чемпионат России

30-й тур

Рубин – Сочи
Дата проведения
25 мая, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Локомотив
Дата проведения
25 мая, 16.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Ахмат
Дата проведения
25 мая, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Спартак
Дата проведения
25 мая, 16.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Ростов
Дата проведения
25 мая, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Динамо
Дата проведения
25 мая, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Пари НН
Дата проведения
25 мая, 16.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Урал
Дата проведения
25 мая, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

12 комментариев
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Если кому-то надо:

Зенит - Ростов [Матч Страна]
Краснодар - Динамо [Матч Премьер]
Рубин - Сочи [Матч Арена]
Факел - Ахмат [Матч Боец]
Оренбург - Спартак [Матч Футбол 1]
ЦСКА - Урал [Матч Футбол 2]
Балтика - Локомотив [Матч Футбол 3]
Крылья Советов - Пари НН [Матч Игра]

По основному Матчу будет симулкаст,т.е. перекличка игр.

Если игра вашей команды выпадает на платный канал холдинга, то попробуйте открыть ее трансляцию на Спортбоксе, либо на сайте Матч ТВ.
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+4
Можно только пожелать удачи Динамо и надеяться на лучшее, но обязательно готовиться к худшему.
В любом случае сегодня будут слезы)))
26 лет ожидания для меня... А для кого-то и все 48...
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Всем хорошего дня! Пусть победит сильнейший!
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Ответ Старик Стариканов
Главное чтоб на шару никогдар не стал чемпионом.А то потом будут говорить о гениальном менеджменте Галицкого и восхвалять физрука Мусаева
Если так рассуждать, то вообще стоит этот сезон оставить без чемпиона)
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Спорц, у вас бардак. Зенит - Ростов нет в списке матчей, а есть игра Урал - Оренбург от 19 мая с итоговым счётом.
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Последний тур интрига есть везде и это прекрасно!!!
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Главное чтоб на шару никогдар не стал чемпионом.А то потом будут говорить о гениальном менеджменте Галицкого и восхвалять физрука Мусаева
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ну что народ, погнали
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Ответ Старик Стариканов
Главное чтоб на шару никогдар не стал чемпионом.А то потом будут говорить о гениальном менеджменте Галицкого и восхвалять физрука Мусаева
А другие не на шару станут чемпионом? Гегемон, тренер которых не может мотивировать бразильцев? Или днинамо, которое стало претендентом лишь за счёт осечек конкурентов?
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