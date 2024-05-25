РПЛ следит за ситуацией в Краснодаре из-за штормового предупреждения по ураганному ветру. Там должны сыграть «Краснодар» и «Динамо»

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РПЛ следит за ситуацией в Краснодаре из-за штормового предупреждения.

В субботу в Краснодаре пройдет матч заключительного тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Оба клуба могут стать чемпионом России.

В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сообщили в пресс-службе РПЛ

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35 комментариев
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Ответ Регион-36
А как она может развиваться, написали бы. Чего регламент говорит, когда игры должны начинаться в одно время, если вдруг перенос одной ?
в 21 году Арсенал с Уфой так в рпл остались из-за градусника
+9
0
+9
Сама природа взбудоражена перед возможным чемпионством Динамо
+10
-2
+8
будет весело, если матч перенесут на несколько часов и команды будут знать итог матча зенита
+7
0
+7
Ответ gustavo1097
А, то есть если её перенесут, Краснодар увидит, что Зенит скорее всего обыграет Ростов и золото южанам не светит и будут катать вату весь матч, даже не пытаясь победить, а Динамо наберет свое заветное одно очко и выиграет чемпионат? На столько нагло москвичей тащат к чемпионству? В таком случае либо пусть играют в любую погоду, либо переносите все матчи тура, чтобы команды как полагается, играют одновременно
Москвичи надули ветер, ага.
+9
-2
+7
Вот это поворот.
+6
-1
+5
А как она может развиваться, написали бы. Чего регламент говорит, когда игры должны начинаться в одно время, если вдруг перенос одной ?
+3
0
+3
Здесь поможет Старик хотабыч.
+3
-1
+2
Я из Краснодара, могу подтвердить, что ветер какой-то сумасшедший. Крыши в прямом смысле сносит. Уже в одной школе на линейке это произошло и несколько детей пострадали. Не удивлюсь, если игру перенесут.
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Бред собачий. На стадион и на игру это не повлияет. Такая чаша там
а что на счёт безопасности? ветер штормовой крыши срывает периодически
+2
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+1
Ответ denisques
Когда питер тянут к чемпионству несколько лет подряд значит можно? может хватит уже и другим дайте, пока сам Посейдон не вмешается
Так тянули, что отрывы были такими, что становились чемпионами за 5 туров?))) Фееричный ты))))
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Ответ Владислав Сабельников
Что за бред? Не такой уж и сильный ветер у нас
В кровельном центре улетела кровля, лол. В 29 школе часть крыши сорвало, а так норм, если из дома не выходить
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Ответ Дядя ТУРА
Бред собачий. На стадион и на игру это не повлияет. Такая чаша там
Такой силы ветер огонь в "летучей мыши" задувает. При чем тут чаша стадиона?
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Пусть играют, черти. В бане и в последнем туре все равны!
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это проклятье. задует пару мячей в ворота динамиков
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Все будет нормально, и погода нормализуется и матч будет отличным.
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В краснодаре щас, на выезде, ветер сильный конечно, но и не критический, чаша стадиона мне кажется и не пропустит ветер
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Если переносить, то все решающие матчи в одно время
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В случае переноса разумно будет только матч Зенита с Ростовом перенести.
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Ответ Илнур Кара
а что на счёт безопасности? ветер штормовой крыши срывает периодически
Ага , после капремонта
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Башню рвет?)
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Ответ Никита Михайловский
в 21 году Арсенал с Уфой так в рпл остались из-за градусника
Посмотрел. Игра была на 2 часа позже остальных, Ротор до этого сыграл вничью, не достал Арсенал на одно очко и они спокойно слились Уфе, у которой с Ротором равенство было.)
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Ответ Регион-36
А как она может развиваться, написали бы. Чего регламент говорит, когда игры должны начинаться в одно время, если вдруг перенос одной ?
уже была такая ситуация, когда решался вопрос о вылете команд и один матч перенесли из-за жары. Зная, как сыграли остальные, они отползали на ничейку(
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Ответ Владислав Сабельников
Что за бред? Не такой уж и сильный ветер у нас
Ну как сказать
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Ответ Log in
В кровельном центре улетела кровля, лол. В 29 школе часть крыши сорвало, а так норм, если из дома не выходить
Ладно, беру свои слова назад. Только мимо балкона пролетел кусок кровли. Причем даже не с нашего дома походу
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Ответ Владислав Сабельников
Что за бред? Не такой уж и сильный ветер у нас
Такой примерно? ;)
https://youtu.be/5N0KaC6iJu0?feature=shared
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Ответ Владислав Сабельников
Что за бред? Не такой уж и сильный ветер у нас
Шило за цска выше написал, что у него даже крышу сносит)
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Следит, но делать ничего не будет
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Ответ denisques
Когда питер тянут к чемпионству несколько лет подряд значит можно? может хватит уже и другим дайте, пока сам Посейдон не вмешается
это не Зенит тянули к чемпионствам, а Зенит всех тянул)
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