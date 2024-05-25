РПЛ следит за ситуацией в Краснодаре из-за штормового предупреждения по ураганному ветру. Там должны сыграть «Краснодар» и «Динамо»
РПЛ следит за ситуацией в Краснодаре из-за штормового предупреждения.
В субботу в Краснодаре пройдет матч заключительного тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Оба клуба могут стать чемпионом России.
В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.
«Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сообщили в пресс-службе РПЛ.
https://youtu.be/5N0KaC6iJu0?feature=shared