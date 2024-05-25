РПЛ следит за ситуацией в Краснодаре из-за штормового предупреждения по ураганному ветру. Там должны сыграть «Краснодар» и «Динамо»

РПЛ следит за ситуацией в Краснодаре из-за штормового предупреждения.

В субботу в пройдет матч заключительного тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и « ». Оба клуба могут стать чемпионом России.

В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сообщили в пресс-службе .