РПЛ поздравила «Зенит» с 99-летием: «У 9-кратного победителя есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным»

Теги Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Футбол

Пресс-служба РПЛ поздравила «Зенит» с 99-летием.

«99 лет сегодня исполняется футбольному клубу «Зенит». 

Поздравляем всех болельщиков, игроков, тренерский штаб и других сотрудников клуба с днем рождения и желаем спортивных успехов.

У 9-кратного победителя РПЛ есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным», – написали в телеграм-канале РПЛ.

Напомним, сегодня состоится заключительный тур Мир РПЛ. На чемпионство претендуют «Зенит», «Динамо» и «Краснодар».

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21 комментарий
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Ну, 99,5% населения наделяется что праздник будет в другом доме 🔵⚪️
+35
-14
+21
Ответ T622222
Ну, 99,5% населения наделяется что праздник будет в другом доме 🔵⚪️
Наделяется у него там что то😂
Победы сильнейшему🙌
+12
-4
+8
За динамо всей страной!!!
+15
-9
+6
"у 9-кратного победителя РПЛ есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным. И мы всё для этого сделаем "
+10
-7
+3
И даже если случится, что Зенит проиграет, ты останешься самым лучшим клубом в моей жизни! С днём рождения любимая команда! Вперёд за Питер!!!
+8
-5
+3
Ответ Алешка Терминатор
Все кроме СПб и Гатчины очень надеются на третье место покорителя Мальме и Брюгге.
Ага. Поздравление со 100-летием и покорение "Спартака" напомнить?
7:1. Живи с этим.
+4
-1
+3
Пускай сделают на 100 летие 10 победу
Так будет лучше
+4
-2
+2
Ответ Алексей Супонинский
Лучше вылет в пердив
Да, спартачам было бы полезно. Очиститься. Как динамикам.
Пердив - он животворящий.
+3
-1
+2
Ответ Шамиль Газимагомедов
Пускай сделают на 100 летие 10 победу Так будет лучше
Лучше вылет в пердив
+8
-6
+2
Ну вот и достаточно праздников для Зенита. Пусть сосредоточатся на 99летии.
+1
0
+1
Ответ T622222
Ну, 99,5% населения наделяется что праздник будет в другом доме 🔵⚪️
Пусть это население к ЕГЭ готовится
+5
-4
+1
РПЛ открыто показывает что болеет за зенит?Подлизы дюковские.тьфу.
+1
0
+1
Газпром Лига поздравила своего собственника
+5
-4
+1
Ответ АРТУР АЛИЕВ
"у 9-кратного победителя РПЛ есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным. И мы всё для этого сделаем "
У вас с головой беда, если всерьёз так считаете
0
0
0
Все кроме СПб и Гатчины очень надеются на третье место покорителя Мальме и Брюгге.
+5
-5
0
Своих кормильцев поздравили
+4
-4
0
Ответ Demyan Grachev
За динамо всей страной!!!
... той её частью, которая утром открытия "Красного&Белого" ждёт.
+2
-2
0
Ответ Кот болотный
Ага. Поздравление со 100-летием и покорение "Спартака" напомнить? 7:1. Живи с этим.
Так ты же живешь хотя зенит по 7 голов пропускал и ничего.
0
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Ответ Spartakus1984
РПЛ открыто показывает что болеет за зенит?Подлизы дюковские.тьфу.
А ещё на Безрукова гонят
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