РПЛ поздравила «Зенит» с 99-летием: «У 9-кратного победителя есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным»
Пресс-служба РПЛ поздравила «Зенит» с 99-летием.
«99 лет сегодня исполняется футбольному клубу «Зенит».
Поздравляем всех болельщиков, игроков, тренерский штаб и других сотрудников клуба с днем рождения и желаем спортивных успехов.
У 9-кратного победителя РПЛ есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным», – написали в телеграм-канале РПЛ.
Напомним, сегодня состоится заключительный тур Мир РПЛ. На чемпионство претендуют «Зенит», «Динамо» и «Краснодар».
Победы сильнейшему🙌
7:1. Живи с этим.
Так будет лучше
Пердив - он животворящий.