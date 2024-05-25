РПЛ поздравила «Зенит» с 99-летием: «У 9-кратного победителя есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным»

Пресс-служба РПЛ поздравила «Зенит» с 99-летием.

«99 лет сегодня исполняется футбольному клубу «Зенит».

Поздравляем всех болельщиков, игроков, тренерский штаб и других сотрудников клуба с днем рождения и желаем спортивных успехов.

У 9-кратного победителя РПЛ есть шанс сегодня сделать праздник для себя еще более приятным», – написали в телеграм-канале РПЛ.

Напомним, сегодня состоится заключительный тур Мир РПЛ. На чемпионство претендуют «Зенит», «Динамо» и «Краснодар».