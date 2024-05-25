Довбик установил рекорд «Жироны», забив 24 гола в Ла Лиге. У Стуани был 21 мяч в сезоне-2017/18

Артем Довбик побил рекорд Кристиана Стуани в Ла Лиге.

Форвард сделал хет-трик в ворота «Гранады» в заключительном туре и завершил чемпионат с 24 голами.

Украинец стал первым футболистом в истории «Жироны», которому удалось столько забить в за один розыгрыш. Предыдущий максимум – 21 мяч в сезоне-2017/18.

При этом следует отметить, что каталонцы отыграли в Ла Лиге суммарно лишь четыре сезона.