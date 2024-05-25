Довбик установил рекорд «Жироны», забив 24 гола в Ла Лиге. У Стуани был 21 мяч в сезоне-2017/18

Теги Ла Лига Кристиан Стуани рекорды Жирона Гранада Артем Довбик Футбол

Артем Довбик побил рекорд Кристиана Стуани в Ла Лиге.

Форвард сделал хет-трик в ворота «Гранады» в заключительном туре и завершил чемпионат с 24 голами.

Украинец стал первым футболистом в истории «Жироны», которому удалось столько забить в Ла Лиге за один розыгрыш. Предыдущий максимум – 21 мяч Стуани в сезоне-2017/18.

При этом следует отметить, что каталонцы отыграли в Ла Лиге суммарно лишь четыре сезона.

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7 комментариев
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Молодец , а наши псевдопатриоты и эксперты говорят , зачем уезжать в небольшие клубы ? Нам же сразу Ювентус Баварию и Реал подавай
+20
-7
+13
24+7 - это отличная стата. Но у Серлота ни одного пенальти, а у Артема их - 7. Серлат больше заслуживает пичичи
+6
-1
+5
Довбик
2022/23: 24 ⚽️
2023/24: 24 ⚽️
Вот что такое стабильность)
+3
-1
+2
Комментарий удален пользователем
Ответ Подкат Мальдини
Молодец , а наши псевдопатриоты и эксперты говорят , зачем уезжать в небольшие клубы ? Нам же сразу Ювентус Баварию и Реал подавай
Ну и кто так говорит? Даже тренер сборной говорит, что надо уезжать просто играть в топ-чемпионаты.Ну и Жирона - это Сити Групп ,если что.
+1
-1
0
Ответ Фут.Боль
Ну и кто так говорит? Даже тренер сборной говорит, что надо уезжать просто играть в топ-чемпионаты.Ну и Жирона - это Сити Групп ,если что.
А сити - групп это показатель чего то ?))
Будь внимательнее в новостях очень много таких комментариев от наших «экспертов»
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Ответ katalonec.uz
Комментарий удален пользователем
Уже 30, он после игры ещё 3 Estrella выпил
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