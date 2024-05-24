Бернарду о «Сити»: «Самое сложное – 5 титулов за 6 лет. Фанаты хотят видеть страсть и не смотрят на успехи и неудачи – а у нас были разочарования в ЛЧ»

Бернарду Силва высказался о большом числе выигранных в «Манчестер Сити» трофеев .

«Сбылась мечта. Я не ожидал, что после семи лет мы столько выиграем. Самое сложное – пять чемпионских титулов за шесть лет, поскольку завоевать чемпионство в пяти сезонах из шести в этой стране очень тяжело.

О большем я и просить бы не мог, это потрясающий опыт в плане самого клуба, тренеров, партнеров, фанатов, футбола.

Я с первого сезона чувствовал связь [между клубом и фанатами]. Ладно, первые шесть месяцев я играл не так много из-за адаптации и всего остального, но со второго сезона я видел, что эта связь становится очень сильной.

Фанаты хотят, чтобы команда демонстрировала свою страсть, билась за клуб, и в этом смысле они не смотрят на успехи или неудачи – а у нас были разочарования, особенно в Лиге чемпионов. И именно это мы и стараемся делать, это важнее всего.

И именно поэтому такая связь между нами и существует: они понимают, что мы, даже проигрывая, отдаем все силы и всегда играем со страстью. Мы видели после вылета от «Реала», что болельщики нам аплодировали, потому что они понимали, что мы сделали все возможное, но не прошли дальше, потому что таков футбол. И эта связь очень важна для завоевания трофеев», – сказал полузащитник « » в клубном подкасте.