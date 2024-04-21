Бернарду о поражении от «Реала» в ЛЧ: «Очень обидно, но таков футбол. Рад возможности побороться за Кубок Англии – «Сити» заслужил этого после недели разочарований»
Бернарду Силва рассказал о разочаровании после вылета от «Реала» в ЛЧ.
Вчера «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Челси» в полуфинальном матче (1:0). В предыдущей игре «горожане» уступили «Реалу» в серии пенальти в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я очень рад, что мы еще раз вышли в финал. Это еще один шанс выиграть титул. Команда заслуживает этого после недели разочарований. Было приятно приехать на «Уэмбли» и дать шанс нашим болельщикам побороться за еще один титул.
[Проиграть «Реалу» по пенальти] было очень обидно, но таков футбол.
Учитывая то, как команда боролась за то, чтобы подарить счастье нашим болельщикам и дать им возможность снова приехать на «Уэмбли» за еще одним Кубком Англии, прямо сейчас мы не можем быть счастливее», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Одно дело ты "профи" из РПЛ. "Мастер" Паненки и т.д.
До самих пор обидно, что именно его удар получился таким в серии пенальти.
Но, учитывая сколько он для клуба сделал, даже язык не повернется его критиковать.
Всякое случается.
С другой стороны злость распирает за то, что многие отказались идти в первую пятерку бьющих.
Почему тот же свежий Доку не пошёл бить, а Эдерсон пошел?
Гвардиола тоже всех потенциальных пенальтистов заменил:
Грилиш, Холанд, КДБ...