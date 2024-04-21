Бернарду о поражении от «Реала» в ЛЧ: «Очень обидно, но таков футбол. Рад возможности побороться за Кубок Англии – «Сити» заслужил этого после недели разочарований»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва рассказал о разочаровании после вылета от «Реала» в ЛЧ.

Вчера «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Челси» в полуфинальном матче (1:0). В предыдущей игре «горожане» уступили «Реалу» в серии пенальти в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что мы еще раз вышли в финал. Это еще один шанс выиграть титул. Команда заслуживает этого после недели разочарований. Было приятно приехать на «Уэмбли» и дать шанс нашим болельщикам побороться за еще один титул.

[Проиграть «Реалу» по пенальти] было очень обидно, но таков футбол.

Учитывая то, как команда боролась за то, чтобы подарить счастье нашим болельщикам и дать им возможность снова приехать на «Уэмбли» за еще одним Кубком Англии, прямо сейчас мы не можем быть счастливее», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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5 комментариев
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Потому что серия пенальти в плейофф - не место для креатива (один чел из России может подтвердить). Не в упрек Бернарду, он пахарь высококлассный, осечки возможны у всех, но в нем как раз был уверен, но...
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Бернарду за свой косяк с пенальти исправился, забил победный и вывел команду в финал.
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До сих про не понял за чем он так пробил. Забей в девятку и иди отдыхай. Навыки то есть.
Одно дело ты "профи" из РПЛ. "Мастер" Паненки и т.д.
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Эх, Бернардо.
До самих пор обидно, что именно его удар получился таким в серии пенальти.
Но, учитывая сколько он для клуба сделал, даже язык не повернется его критиковать.
Всякое случается.
С другой стороны злость распирает за то, что многие отказались идти в первую пятерку бьющих.
Почему тот же свежий Доку не пошёл бить, а Эдерсон пошел?
Гвардиола тоже всех потенциальных пенальтистов заменил:
Грилиш, Холанд, КДБ...
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А что, титулы заслуживаются разочарованиями?
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