Бернарду Силва о правиле выездного гола: «С ним «Ман Сити» прошел бы «Реал». Но по нему мы уступили «Тоттенхэму» несколько лет назад»
У Бернарду Силвы спросили, как влияет на футбол отмена правила выездного гола.
«Я не знаю, у меня нет ответа. Скажем, если бы выездные голы имели значение, мы бы прошли «Реал» в этом сезоне. Но мы также уступили «Тоттенхэму» из-за них несколько лет назад.
Я не знаю. Я понимаю, почему это правило убрали. Сейчас команды действуют более раскрепощенно, потому что раньше дома играли с настроем не пропустить гол, и это, думаю, не шло игре на пользу.
В какой-то мере я это понимаю, теперь команды активнее борются», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в клубном подкасте.
«Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти после 1:1 в игровое время. Лунин сделал два сэйва в серии, Модрич не забил
Просто потому, что Барса забила 2 на выезде
Так что слава богу, что дурное правило отменили
Вот и всё.
Повезло Реалу в этом моменте.
Да и в первом матче,два рикошета.
Ну бывает,в следующем году реванш возьмёте.
Учитывая что происходит с топ клубами,вероятность вашей очередной встречи,только возрастают.