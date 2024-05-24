Бернарду Силва о правиле выездного гола: «С ним «Ман Сити» прошел бы «Реал». Но по нему мы уступили «Тоттенхэму» несколько лет назад»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Бернарду Силва правила Футбол

У Бернарду Силвы спросили, как влияет на футбол отмена правила выездного гола.

«Я не знаю, у меня нет ответа. Скажем, если бы выездные голы имели значение, мы бы прошли «Реал» в этом сезоне. Но мы также уступили «Тоттенхэму» из-за них несколько лет назад.

Я не знаю. Я понимаю, почему это правило убрали. Сейчас команды действуют более раскрепощенно, потому что раньше дома играли с настроем не пропустить гол, и это, думаю, не шло игре на пользу.

В какой-то мере я это понимаю, теперь команды активнее борются», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в клубном подкасте.

«Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти после 1:1 в игровое время. Лунин сделал два сэйва в серии, Модрич не забил

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23 комментария
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Хорошо что отменили. Больше интриги сохраняется
+18
-1
+17
Если читать чисто заголовок, можно подумать что Берни ноет.
+18
-2
+16
Если бы правило выездного года оставили, матч бы шёл по другому совсем
+7
0
+7
Из-за правила выездного гола ПСЖ Анчелотти не прошёл Барсу в 2013 году (2:2, 1:1)

Просто потому, что Барса забила 2 на выезде

Так что слава богу, что дурное правило отменили
+5
-1
+4
Я фан Реала, и сколько себя помню, Реал часто вылетал в ЛЧ из-за данного правила. 2004 с Монако, 2005 с Ювентусом кажется, 2007 с Баварией, но не помню чтобы Реал выходил в следующий этап за счёт выездного гола.Смотрю футбол с 2000 года, либо проигрывал в чистую, либо вылетал за счёт пропущенного дома гола
+3
-1
+2
Ответ Иван Иванов
Да. Оно вообще глупое. Ну вот ничья по сумме встреч. Доп время, а выездные голы все равно считаются за 2.. т.е. на 1 нужно 2 отвечать. А это доп время. Бред
ну так у тебя преимущество из за того ты играешь дома
+3
-1
+2
Ответ Русофоб9322
Я фан Реала, и сколько себя помню, Реал часто вылетал в ЛЧ из-за данного правила. 2004 с Монако, 2005 с Ювентусом кажется, 2007 с Баварией, но не помню чтобы Реал выходил в следующий этап за счёт выездного гола.Смотрю футбол с 2000 года, либо проигрывал в чистую, либо вылетал за счёт пропущенного дома гола
С Юве в 2005 был вылет не за счёт выездных - 0:2 в дополнительное после 1:0 дома.
+2
0
+2
КДБ надо было забить свой убойный момент.
Вот и всё.
Повезло Реалу в этом моменте.
Да и в первом матче,два рикошета.
Ну бывает,в следующем году реванш возьмёте.
Учитывая что происходит с топ клубами,вероятность вашей очередной встречи,только возрастают.
+2
-1
+1
Ответ Михо
Хорошо что отменили. Больше интриги сохраняется
Да. Оно вообще глупое. Ну вот ничья по сумме встреч. Доп время, а выездные голы все равно считаются за 2.. т.е. на 1 нужно 2 отвечать. А это доп время. Бред
+4
-3
+1
Ответ Иван Иванов
Матча то 2. Оба два кто то дома. К чему эта лишняя надстройка?? А давай еще оценивать будем: какой нибудь дурачек шальной = бешенной пушке с 40 метров?? Может его за 0.5 оценивать? Это лишнее вообще
вторым то легче играть,120 минут дома. тут либо без доп время,сразу пенальти
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0
+1
Ответ Axs Men
Если читать чисто заголовок, можно подумать что Берни ноет.
Так некоторые только заголовок прочитают и сразу скажут, что Бернарду ноет)
+3
-2
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Ну и?
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«Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой», - как шутил один небезызвестный политический деятель
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