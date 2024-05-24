Бернарду Силва о правиле выездного гола: «С ним «Ман Сити» прошел бы «Реал». Но по нему мы уступили «Тоттенхэму» несколько лет назад»

У Бернарду Силвы спросили, как влияет на футбол отмена правила выездного гола.

«Я не знаю, у меня нет ответа. Скажем, если бы выездные голы имели значение, мы бы прошли « » в этом сезоне. Но мы также уступили «Тоттенхэму» из-за них несколько лет назад.

Я не знаю. Я понимаю, почему это правило убрали. Сейчас команды действуют более раскрепощенно, потому что раньше дома играли с настроем не пропустить гол, и это, думаю, не шло игре на пользу.

В какой-то мере я это понимаю, теперь команды активнее борются», – сказал полузащитник « » в клубном подкасте.

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