Игнатьев надеется, что Карпин продлит контракт со сборной России: «Команда показывает хорошие результаты, заметен прогресс игроков»

Борис Игнатьев считает, что Валерий Карпин заслужил новый контракт в сборной.

«Надеюсь, РФС заключит с новый долгосрочный контракт без каких-либо проблем. Он грамотно работает со сборной.

Под руководством Карпина команда демонстрирует хорошие результаты, заметнее прогресс игроков. Карпин однозначно заслужил продление контракта», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Напомним, Карпин тренирует сборную России с 2021 года. Действующее его соглашение с РФС истекает 31 июля.