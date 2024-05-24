Игнатьев надеется, что Карпин продлит контракт со сборной России: «Команда показывает хорошие результаты, заметен прогресс игроков»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Борис Игнатьев Валерий Карпин Футбол

Борис Игнатьев считает, что Валерий Карпин заслужил новый контракт в сборной.

«Надеюсь, РФС заключит с Карпиным новый долгосрочный контракт без каких-либо проблем. Он грамотно работает со сборной.

Под руководством Карпина команда демонстрирует хорошие результаты, заметнее прогресс игроков. Карпин однозначно заслужил продление контракта», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Напомним, Карпин тренирует сборную России с 2021 года. Действующее его соглашение с РФС истекает 31 июля.

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4 комментария
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как прогресс игроков зависит от тренера сборной?
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Хорошие результаты в каком турнире, стесняюсь спросить? 😁
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