Роман Широков: «Тюкавин не готов к Европе, что бы ни говорили его кураторы. Надо возмужать»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Роман Широков заявил, что Константин Тюкавин не готов пока играть в Европе.

– В «Динамо» сейчас есть еще один молодой футболист, которого каждый божий день сватают в Европу. Вплоть до клубов уровня «Атлетико». Естественно, я говорю о Константине Тюкавине. Начну с такого вопроса: его результаты в нынешнем сезоне удивляют?

– Нет, меня не удивляют. Если бы ему давали больше шансов до этого, он был бы столь же ярок и раньше. Любому игроку нужно доверие, тем более молодому. До этого он был игроком ротации: его постоянно меняли или он выходил на замену. Это уже говорит о том, что в тебя не очень сильно верят.

Как только ему дали возможность проявлять себя 80-90 минут, сразу появилась отдача. Возможно, два года назад он не был бы столь ярок, но с прошлого года мог играть именно на таком же уровне, как он это делает сейчас.

– Ловили ли вы себя на мысли по ходу сезона, что Тюкавин может обогнать Кассьерру в гонке бомбардиров? Естественно, до матча «Ахмата» с «Зенитом».

– Конечно, он мог обогнать Матео, но в этом году уже не суждено. Пожелаем Константину стабильности выступлений, чтобы еще добавил. В следующем году он может быть главным претендентом на звание лучшего бомбардира лиги.

– Вы сказали, что в следующем году он может стать лучшим бомбардиром лиги. То есть ему стоит задержаться в «Динамо», не стараться бежать куда-то уже этим летом?

– Естественно. Он не готов к Европе, что бы ни говорили его кураторы.

Есть огромный потенциал у него, но для начала надо немного возмужать. Как минимум год он должен здесь провести. Давайте по-честному. Он играет в основном составе, по сути, только погода. Если первые полгода он был игроком ротации, то стабильно выходить на поле он стал только с весны. Мне кажется, что этого маловато.

Дай Бог для них, «Динамо» станет чемпионом. Тогда им нужно будет закрепить этот результат и потом уже смотреть в сторону Европы, – сказал экс-игрок сборной России.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну, Широкову то виднее, с его то опытом игры в Европе.
+20
0
+20
Где возмужать? В чемпионате который со слов самого Ромы деградирует. Интересно
+10
0
+10
А что за непонятные кураторы такие?
+7
0
+7
Ответ TheCasper13
Ну, Широкову то виднее, с его то опытом игры в Европе.
Сидел дома и набирался опыта.
+2
0
+2
Ревнивица
+1
0
+1
Знаете, я в колоссальном а**е.
Не читал что это создание говорит, просто вижу новости с его высказываниями и мнениями. И мне увы не понять почему хоть одну живую душу волнует то, что скажет это «чудо». Оно должно быть изгоем в нормальном обществе, у нас берут интервью)))))
+1
0
+1
А Захарян прям офигеть как возмужал, прежде чем уехать в Европу.
0
0
0
Не готов готов к европе - сиди дома епта..
0
0
0
Возмужать в душе с Черчесовым?
0
0
0
Кураторы - западные? А зарплату Тюкавину не Госдеп платит?
0
0
0
Смотря какая Европа, там все очень по разному
В условном Наполи был бы топом и клал бы голы, в Реал наверное пока нет
0
0
0
Широков намекает, видимо, что без пары плюх судье не обойтись.
0
0
0
Можно возмужать в Европе
0
0
0
Банана банана мама , кураторы сношали Широкова Романа
0
0
0
Ответ hiper26
Сидел дома и набирался опыта.
Мужал😁
0
0
0
Ответ SMART789
Смотря какая Европа, там все очень по разному В условном Наполи был бы топом и клал бы голы, в Реал наверное пока нет
Один талантливый клальщик голов уже ездил в Италию
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий