Роман Широков: «Тюкавин не готов к Европе, что бы ни говорили его кураторы. Надо возмужать»

Роман Широков заявил, что Константин Тюкавин не готов пока играть в Европе.

– В «Динамо» сейчас есть еще один молодой футболист, которого каждый божий день сватают в Европу. Вплоть до клубов уровня «Атлетико». Естественно, я говорю о Константине Тюкавине. Начну с такого вопроса: его результаты в нынешнем сезоне удивляют?

– Нет, меня не удивляют. Если бы ему давали больше шансов до этого, он был бы столь же ярок и раньше. Любому игроку нужно доверие, тем более молодому. До этого он был игроком ротации: его постоянно меняли или он выходил на замену. Это уже говорит о том, что в тебя не очень сильно верят.

Как только ему дали возможность проявлять себя 80-90 минут, сразу появилась отдача. Возможно, два года назад он не был бы столь ярок, но с прошлого года мог играть именно на таком же уровне, как он это делает сейчас.

– Ловили ли вы себя на мысли по ходу сезона, что Тюкавин может обогнать Кассьерру в гонке бомбардиров? Естественно, до матча «Ахмата» с «Зенитом».

– Конечно, он мог обогнать Матео, но в этом году уже не суждено. Пожелаем Константину стабильности выступлений, чтобы еще добавил. В следующем году он может быть главным претендентом на звание лучшего бомбардира лиги.

– Вы сказали, что в следующем году он может стать лучшим бомбардиром лиги. То есть ему стоит задержаться в «Динамо», не стараться бежать куда-то уже этим летом?

– Естественно. Он не готов к Европе, что бы ни говорили его кураторы.

Есть огромный потенциал у него, но для начала надо немного возмужать. Как минимум год он должен здесь провести. Давайте по-честному. Он играет в основном составе, по сути, только погода. Если первые полгода он был игроком ротации, то стабильно выходить на поле он стал только с весны. Мне кажется, что этого маловато.

Дай Бог для них, «Динамо» станет чемпионом. Тогда им нужно будет закрепить этот результат и потом уже смотреть в сторону Европы, – сказал экс-игрок сборной России.