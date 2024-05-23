Широков про лучших игроков сезона РПЛ: «Сперцян и Глушенков – достойно провели полный чемпионат. Тюкавин отлично провел весну, но не был продуктивен осенью»

Роман Широков назвал Эдуарда Сперцяна и Максима Глушенкова лучшими в сезоне РПЛ.

– Кто лучший игрок нынешнего сезона РПЛ?

– Выбрал бы двух: Сперцян и Глушенков.

– Многие восхищаются Тюкавиным. Вас не удивил?

– Восхищаются, наверное, второй частью сезона. Не сказал бы, что он весь сезон играл гениально. Провел отличную весну, но осенью он не был так продуктивен.

Сперцян и Глушенков достойно провели полный чемпионат, – сказал бывший полузащитник сборной России.

23-летний полузащитник « » провел 28 матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

24-летний провел 28 матчей за « », забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.

21-летний сыграл за « » 29 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.