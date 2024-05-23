Широков про лучших игроков сезона РПЛ: «Сперцян и Глушенков – достойно провели полный чемпионат. Тюкавин отлично провел весну, но не был продуктивен осенью»

Теги Локомотив Роман Широков премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Эдуард Сперцян Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Роман Широков назвал Эдуарда Сперцяна и Максима Глушенкова лучшими в сезоне РПЛ.

– Кто лучший игрок нынешнего сезона РПЛ?

– Выбрал бы двух: Сперцян и Глушенков.

– Многие восхищаются Тюкавиным. Вас не удивил?

– Восхищаются, наверное, второй частью сезона. Не сказал бы, что он весь сезон играл гениально. Провел отличную весну, но осенью он не был так продуктивен.

Сперцян и Глушенков достойно провели полный чемпионат, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

23-летний полузащитник «Краснодара» провел 28 матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

24-летний Максим Глушенков провел 28 матчей за «Локомотив», забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.

21-летний Константин Тюкавин сыграл за «Динамо» 29 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Посчитал. Осенью+зимой у Ликомотива, Краснодара и Динамо по 12 матчей
Тюкавин 5+3
Глушенков 4+4
Сперцян 4+0
Но непродуктивен осенью именно Константин, да

Допустим, часто в футболе под понятием "осень" имеется в виду весь период до паузы в чемпионате, тогда ситуация следующая:
Тюкавин 8+5
Глушенков 5+6
Сперцян 7+1

Да, у Кости был период, когда он несколько матчей подряд не забивал, но при этом, там было немалое количество голевых и колоссальное влияние на игру. Поэтому я считаю, что осень он провел ничуть не слабее весны, и был силен на протяжении всего сезона.
+3
-1
+2
Статистика в пользу Тюкавина...
+1
0
+1
Широков что считать не умеет, статистика полностью на стороне Тюкавина.
0
0
0
Ну у этих игроков и позиции разные, чтобы только статистику смотреть. Сперцян большую часть чемпионата восьмерку играл (при Ивиче), разгоняя атаки. Странно сравнивать с форвардом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий