Широков про лучших игроков сезона РПЛ: «Сперцян и Глушенков – достойно провели полный чемпионат. Тюкавин отлично провел весну, но не был продуктивен осенью»
Роман Широков назвал Эдуарда Сперцяна и Максима Глушенкова лучшими в сезоне РПЛ.
– Кто лучший игрок нынешнего сезона РПЛ?
– Выбрал бы двух: Сперцян и Глушенков.
– Многие восхищаются Тюкавиным. Вас не удивил?
– Восхищаются, наверное, второй частью сезона. Не сказал бы, что он весь сезон играл гениально. Провел отличную весну, но осенью он не был так продуктивен.
Сперцян и Глушенков достойно провели полный чемпионат, – сказал бывший полузащитник сборной России.
23-летний полузащитник «Краснодара» провел 28 матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.
24-летний Максим Глушенков провел 28 матчей за «Локомотив», забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.
21-летний Константин Тюкавин сыграл за «Динамо» 29 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.
Тюкавин 5+3
Глушенков 4+4
Сперцян 4+0
Но непродуктивен осенью именно Константин, да
Допустим, часто в футболе под понятием "осень" имеется в виду весь период до паузы в чемпионате, тогда ситуация следующая:
Тюкавин 8+5
Глушенков 5+6
Сперцян 7+1
Да, у Кости был период, когда он несколько матчей подряд не забивал, но при этом, там было немалое количество голевых и колоссальное влияние на игру. Поэтому я считаю, что осень он провел ничуть не слабее весны, и был силен на протяжении всего сезона.