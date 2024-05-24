Domino’s подарит 115 пицц фанатам «МЮ», пришедшим на финал Кубка Англии. Столько же обвинений выдвинуто в адрес «Ман Сити» из-за нарушения ФФП

Domino’s поддержит болельщиков «Манчестер Юнайтед» перед финалом Кубка Англии.

Первые 115 фанатов « », которые придут в заведение сети на « », получат бесплатную пиццу. Акция называется FFP – Financial Free Pizza.

«Болельщики других команд, выступающих неподалеку, могут подать апелляцию», – сказано в сообщении.

Финал Кубка Англии пройдет 25 мая. «Юнайтед» в решающем матче турнира встретится с « », в отношении которого выдвинуто 115 обвинений о нарушении финансовых правил АПЛ.

Фото: twitter.com/Dominos_UK

«Заходил «Вест Хэм» – и снова ничего не купил». Сеть пиццерий Domino’s вечно троллит АПЛ