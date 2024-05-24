Domino’s подарит 115 пицц фанатам «МЮ», пришедшим на финал Кубка Англии. Столько же обвинений выдвинуто в адрес «Ман Сити» из-за нарушения ФФП

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии болельщики Уэмбли финансовый фэйр-плей ахахаха Футбол

Domino’s поддержит болельщиков «Манчестер Юнайтед» перед финалом Кубка Англии.

Первые 115 фанатов «МЮ», которые придут в заведение сети на «Уэмбли», получат бесплатную пиццу. Акция называется FFP – Financial Free Pizza.

«Болельщики других команд, выступающих неподалеку, могут подать апелляцию», – сказано в сообщении.

Финал Кубка Англии пройдет 25 мая. «Юнайтед» в решающем матче турнира встретится с «Манчестер Сити», в отношении которого выдвинуто 115 обвинений о нарушении финансовых правил АПЛ.

Фото: twitter.com/Dominos_UK

«Заходил «Вест Хэм» – и снова ничего не купил». Сеть пиццерий Domino’s вечно троллит АПЛ

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34 комментария
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Ахахах
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Ну вот это красиво!)
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Хороший подкол перед финалом ))
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Ответ Свисток Кашшаи
Наступил момент, когда на игры МЮ зазывают едой. А были времена…
Абонементы на след сезон скупили со второй в истории таких подсчётов скоростью)
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+14
За этот дерзкий шаг, с Эвертона снимут еще очки)
Сити нет дела до нарушений
весь клуб был построен на нелегальном бизнесе .
Но это приносит чашки .. это все что их волнует
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Ответ Ваня Шипитко
Из-за таких ужасных акции надо снять 10 очков с Эвертона
В первом туре АПЛ на Гудиссон Парке Domino’s отберет у болельщиков Эвертона 10 пицц..
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Всё верно, фанатам МЮ пицца🍕, фанатам Сити - кубок Англии. Все будет довольны 😃.
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Доминос тролли еще те. прошлой осенью троллили Челси, что продали 5+ миллионов пицц, пока те, в течении нескольких игр, не могли забить гол
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Вышлете пиццу игрокам Барсы
Они пиццу только в кино видели
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Кому-то пицца, кому-то трофеи, а кому-то и то, и другое (Лестер Раньери😎)
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А если это будут фанаты «м сити» и получат пиццу))) вот тогда потролят)
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Это прекрасно.
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Ответ N89
А если это будут фанаты «м сити» и получат пиццу))) вот тогда потролят)
Ну для этого им придется придти в майке МЮ.
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Из-за таких ужасных акции надо снять 10 очков с Эвертона
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Очень крутые маркетологи)
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Ответ CHELSEA_2008
Всё верно, фанатам МЮ пицца🍕, фанатам Сити - кубок Англии. Все будет довольны 😃.
Фанатам Сити? xd
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Ответ Свисток Кашшаи
Наступил момент, когда на игры МЮ зазывают едой. А были времена…
С такой логикой далеко уедешь по жизни
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Кому-то пицца, кому-то трофеи, а кому-то и то, и другое (Лестер Раньери😎)
ХавиГави, где ты со своими приколами, там Лапортыч отжигает
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Пицца вообще ни о чем
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Есть захотелось .
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Над фк 115 и великим комбинатором пепкой рофлит вся англия, чивоуштам. Sic transit gloria mundi, бгг
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Троллинг зачетный
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Domino’s подарит 0 пицц фанатам «Ман Сити», пришедшим на финал Кубка Англии. Столько же титулов у МЮ в сезоне.
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Ахах
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Приколно потроллили и отрекламировали пиццу )
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Троллинг сотого уровня
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Хамон для жертв Негрейры будет?
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