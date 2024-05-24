Domino’s подарит 115 пицц фанатам «МЮ», пришедшим на финал Кубка Англии. Столько же обвинений выдвинуто в адрес «Ман Сити» из-за нарушения ФФП
Domino’s поддержит болельщиков «Манчестер Юнайтед» перед финалом Кубка Англии.
Первые 115 фанатов «МЮ», которые придут в заведение сети на «Уэмбли», получат бесплатную пиццу. Акция называется FFP – Financial Free Pizza.
«Болельщики других команд, выступающих неподалеку, могут подать апелляцию», – сказано в сообщении.
Финал Кубка Англии пройдет 25 мая. «Юнайтед» в решающем матче турнира встретится с «Манчестер Сити», в отношении которого выдвинуто 115 обвинений о нарушении финансовых правил АПЛ.
Фото: twitter.com/Dominos_UK
«Заходил «Вест Хэм» – и снова ничего не купил». Сеть пиццерий Domino’s вечно троллит АПЛ
Сити нет дела до нарушений
весь клуб был построен на нелегальном бизнесе .
Но это приносит чашки .. это все что их волнует
Они пиццу только в кино видели