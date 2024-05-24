Саа о финале Кубка Англии: «МЮ» выиграет у «Ман Сити» по пенальти после ничьей 2:2»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Футбол

Луи Саа сделал прогноз на финал Кубка Англии.

В решающем матче сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Каков ваш прогноз на субботний финал Кубка Англии?

– «Манчестер Юнайтед» хорошо сыграл против «Ньюкасла» и «Брайтона», но «Манчестер Сити» также подходит к этому матчу в отличной форме после выигранного чемпионства.

Однако «МЮ» подходит к финалу с двумя победами, показав определенную стабильность – это позитивный момент и хорошая возможность обыграть лучшую команду страны или даже Европы.

Многим игрокам нужна встряска, некоторые из них в последнее время очень хорошо себя проявили, это хороший знак, и если они победят, тренер сможет выяснить, что пошло не так в этом сезоне, и из этого можно будет извлечь уроки, если он останется на своем посту.

Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» выиграет по пенальти после ничьей 2:2, – сказал бывший нападающий «МЮ» Луи Саа.

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25 комментариев
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Саа о финале Кубка Англии: «Будет ничья – 2:2, «МЮ» выиграет по пенальти у «Сити»
А потом игроки Сити выйдут на поле
+35
-11
+24
МЮ подходит к финалу с двумя победами, показав определенную стабильность, а Сити подходит к финалу чемпионом АПЛ… тоже показав определенную стабильность. Это конечно не две победы в двух матчах подряд, но тоже кое-кто
+6
-1
+5
Ответ Champions of the World
Тун Хаг уже поплыл, поэтому как минимум 3:0 с окончательным размазыванием физрука по асфальту и позорным увольнением Думаю фаны МЮ будут только рады новому тренеру
Даже в случае победы на выход. Кубок и Уиган может взять, вылетая в чемпионшип. Аут
+3
-1
+2
Ответ Born is the King
Отскочить точнее благодаря судейке
Отскочить - согласен. Но не увидел там помощи судей🤔
+3
-1
+2
Думаю повторят прошлогодний результат и ход матча будет таким же
+3
-2
+1
Так и будет
+2
-1
+1
А потом Саа проснулся. За последние месяцы с «Манчестер Сити» только «Реал» смог справиться и то с большим трудом. «Манчестер Юнайтед» до Мадрида по игре очень далеко
+8
-8
0
Ему только осталось назвать фамилии игроков кто забьет…
+1
-1
0
Ох уж эти сказочные прогнозы :)
+1
-1
0
не проигрыш будет сюрпризом
+3
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МС оторвётся на МЮ за поражение в ЛЧ!!!! Лысый погоняет лысого!!!!!
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Ержан, просыпайся
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Ответ Willy Kambwala
Думаю повторят прошлогодний результат и ход матча будет таким же
так от прошлогоднего результата до прогноза Саа одна шальная банка
могло и в прошлом году залететь, в концовке навалились неплохо
+5
-5
0
Ответ Under
что тогда остаётся, если не верить? :(
Надеяться)
+1
-1
0
Ответ окечуква
МЮ подходит к финалу с двумя победами, показав определенную стабильность, а Сити подходит к финалу чемпионом АПЛ… тоже показав определенную стабильность. Это конечно не две победы в двух матчах подряд, но тоже кое-кто
У Сити стабильность, длиною в 35 побед
+3
-3
0
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