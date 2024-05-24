Саа о финале Кубка Англии: «МЮ» выиграет у «Ман Сити» по пенальти после ничьей 2:2»

Луи Саа сделал прогноз на финал Кубка Англии.

В решающем матче сыграют « » и « ».

– Каков ваш прогноз на субботний финал Кубка Англии?

– « » хорошо сыграл против «Ньюкасла» и «Брайтона», но «Манчестер Сити» также подходит к этому матчу в отличной форме после выигранного чемпионства.

Однако «МЮ» подходит к финалу с двумя победами, показав определенную стабильность – это позитивный момент и хорошая возможность обыграть лучшую команду страны или даже Европы.

Многим игрокам нужна встряска, некоторые из них в последнее время очень хорошо себя проявили, это хороший знак, и если они победят, тренер сможет выяснить, что пошло не так в этом сезоне, и из этого можно будет извлечь уроки, если он останется на своем посту.

Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» выиграет по пенальти после ничьей 2:2, – сказал бывший нападающий «МЮ» Луи Саа.