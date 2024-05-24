Онана про «МЮ»: «Я приехал в качестве лучшего вратаря мира, и вдруг падение. Я знаю, что сделал ради того, чтобы тут оказаться. Я решил подняться и бороться»
Андре Онана рассказал, что ему потребовалось время на адаптацию к «МЮ».
«Я приехал в качестве лучшего вратаря мира, и вдруг бум – падение. Я такой: «Что случилось?»
Вот насколько порой сложен футбол. Все зависит от того, согласен ли ты остаться лежать или же готов встать и бороться.
Я знаю, что сделал ради того, чтобы тут оказаться. Я знаю, кто я такой. И я решил подняться и бороться», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед», перешедший из «Интера» в 2023 году.
У Онаны видимо своя реальность , в которой он лучший вратарь планеты , а еще есть страна Ваканда наверное ))