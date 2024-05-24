Онана про «МЮ»: «Я приехал в качестве лучшего вратаря мира, и вдруг падение. Я знаю, что сделал ради того, чтобы тут оказаться. Я решил подняться и бороться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия BBC Андре Онана Футбол

Андре Онана рассказал, что ему потребовалось время на адаптацию к «МЮ».

«Я приехал в качестве лучшего вратаря мира, и вдруг бум – падение. Я такой: «Что случилось?»

Вот насколько порой сложен футбол. Все зависит от того, согласен ли ты остаться лежать или же готов встать и бороться.

Я знаю, что сделал ради того, чтобы тут оказаться. Я знаю, кто я такой. И я решил подняться и бороться», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед», перешедший из «Интера» в 2023 году.

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18 комментариев
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Лучший вратарь мира, вот это он задвинул. ЧСВ по ходу неслабое у чувака. Я не слышал чтоб Буффон, Касильяс или Чех хоть раз такое о себе говорили.
+36
0
+36
Это тебе кто то сказал, что ты был лучшим или сам так решил??
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+27
Лучшего вратаря мира?))))))
+14
0
+14
Клоун
+6
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+6
ребят, я перевел все ваши вопросы ему на английский и отправил в личку, ответ позже напишу тут
+3
0
+3
Клоун ты, Андре! Лучший вратарь мира, смех. Тебе до Де Хеа ещё учиться и учиться, а тебе уже не 20 лет!
+4
-2
+2
Ответ Иван Иванов
Это тебе кто то сказал, что ты был лучшим или сам так решил??
Это он 800 матчей АПЛ посмотрел до перехода в нее
+2
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Ответ Я всех их сделал
Лучший вратарь мира, вот это он задвинул. ЧСВ по ходу неслабое у чувака. Я не слышал чтоб Буффон, Касильяс или Чех хоть раз такое о себе говорили.
Знаете, почему Онана пропускает мячи, которые летят в него? Ему нимб отсвечивает и мешает
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Я приехал в качестве лучшего вратаря мира (меня бабушка и мамка так называли), а тут падение. А я решил встать (хотя лежать было вполне комфортно) и бороться! Тренер был против, просил все-таки отбивать и ловить мячи....
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Эт, когда это он лучшим вратарем мира был?
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Не самый умный вратарь
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Что он несёт
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Может им там на базе что-то добавляют в компот? А то куда не плюнь в МЮ одни лучшие собрались, но вот результаты наихудшие за последние 35 лет. Тен Хаг ощущает себя как минимум лучшим тренером галактики, этот вот лучший вратарь мира. Надеюсь хоть Антони не считает себя лучшим атакующим игроком мира.
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Даже ЧСВшный Куртуа, который действительно может претендовать на звание лучшего вратаря мира , не говорил о себе так )
У Онаны видимо своя реальность , в которой он лучший вратарь планеты , а еще есть страна Ваканда наверное ))
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У меня друг-америкос за МЮ болеет. Я ему говорю, нафига вы этого клоуна купили, а он мне, мы купили лучшего вратаря мира. Поди, знакомы))
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Пропущено слово "чёрного"
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Ответ Я всех их сделал
Лучший вратарь мира, вот это он задвинул. ЧСВ по ходу неслабое у чувака. Я не слышал чтоб Буффон, Касильяс или Чех хоть раз такое о себе говорили.
Ну давай теперь всех судить по чеху касильясу, другие вратари своего мнения видимо не достойны )
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