«МЮ» интересен вратарь «Сосьедада» Ремиро, отступные – 70 млн евро. Будущее Онана под вопросом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Андре Онана Алекс Ремиро деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность замены Андре Онана другим вратарем.

Как сообщает Marca, будущее камерунца, подписанного в 2023 году, находится под вопросом из-за того, что он не оправдал ожиданий. В связи с этим манкунианцы проявляют интерес к Алексу Ремиро из «Реал Сосьедад».

При этом проблему создает сумма отступных – она равна 70 млн евро. «МЮ», если начнет работу над трансфером, будет договариваться о более низкой компенсации.

В прошлом сезоне Ремиро провел 23 сухих матча во всех турнирах, в этом – 20. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев
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Норм трансферная политика =)
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А как же гениальная игра ногами от Онана и его филигранные пасы?
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Лучше б защитников нормальных искали, а Онана сойдет.
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)))))РС легко за 40-50 продаст его мешку и купит условного Валлеса или Мамардашвили вдвое дешевле и не потеряет в качестве
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с Луниным же вроде есть уже договоренность ))
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Ответ Begench Berdimuradov
а как же наш Онана?
С Тен Хагом и Антони обратно в Аякс
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
С Тен Хагом и Антони обратно в Аякс
А я уже не удивлюсь тому что, если ЭТХ оставят на следующий сезон, то он и киперов из Аякса притащит. Причём всех )))
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Ответ Очки Дани Алвеса
Есть один перспективный свободный агент. Говорят, даже 70 отваливать не придется.
Тот, которого за год вообще никто не подобрал? Отличный вариант
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