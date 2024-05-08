«МЮ» интересен вратарь «Сосьедада» Ремиро, отступные – 70 млн евро. Будущее Онана под вопросом

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность замены Андре Онана другим вратарем.

Как сообщает Marca, будущее камерунца, подписанного в 2023 году, находится под вопросом из-за того, что он не оправдал ожиданий. В связи с этим манкунианцы проявляют интерес к из « ».

При этом проблему создает сумма отступных – она равна 70 млн евро. « », если начнет работу над трансфером, будет договариваться о более низкой компенсации.

В прошлом сезоне Ремиро провел 23 сухих матча во всех турнирах, в этом – 20. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.