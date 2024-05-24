Онугха получит гражданство Нигерии – он не дождался вызова в сборную России. 27-летний форвард – лучший бомбардир чемпионата Дании

Герман Онугха будет играть за сборную Нигерии, а не за Россию.

27-летний форвард является лучшим бомбардиром датской лиги, забив 15 голов в 30 матчах за «Вайле».

По информации Legalbet, уроженец Пензы не дождался вызова в сборную России, поэтому принял решение получить гражданство Нигерии.

В России Онугха играл за «Зенит» Пенза, «Тамбов», «Краснодар», «Волгарь», «Крылья Советов» и «Рубин».

В 2021 году «Вайле» арендовал игрока, а спустя несколько месяцев выкупил его контракт.