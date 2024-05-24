Онугха получит гражданство Нигерии – он не дождался вызова в сборную России. 27-летний форвард – лучший бомбардир чемпионата Дании

Теги Крылья Советов Рубин Сборная России по футболу высшая лига Дания Вайле Сборная Нигерии по футболу Краснодар натурализация Герман Онугха Футбол

Герман Онугха будет играть за сборную Нигерии, а не за Россию.

27-летний форвард является лучшим бомбардиром датской лиги, забив 15 голов в 30 матчах за «Вайле».

По информации Legalbet, уроженец Пензы не дождался вызова в сборную России, поэтому принял решение получить гражданство Нигерии.

В России Онугха играл за «Зенит» Пенза, «Тамбов», «Краснодар», «Волгарь», «Крылья Советов» и «Рубин».

В 2021 году «Вайле» арендовал игрока, а спустя несколько месяцев выкупил его контракт.

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26 комментариев
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точно также сделал как в свое время сделал Идову, хотя чисто ментально русский чел как и Брайан, потому что вырос здесь
+36
0
+36
Да у него в сборную Нигерии куда меньше шансов пробиться чем к нам. На этой позиции Осимхен, Бонифасе, Авонийи, Садик, Лукман.. что здесь может ловить 27 летний парень из чемпионата Дании?
+24
-1
+23
Ответ master_of_dzen
точно также сделал как в свое время сделал Идову, хотя чисто ментально русский чел как и Брайан, потому что вырос здесь
У Идову еще был выбор играть в нормальных международных матчах
+18
-1
+17
Ответ кuraakula belov
Да у него в сборную Нигерии куда меньше шансов пробиться чем к нам. На этой позиции Осимхен, Бонифасе, Авонийи, Садик, Лукман.. что здесь может ловить 27 летний парень из чемпионата Дании?
А что может ловить он в сборной России? Товарняки с Иранами катать?)
+15
-2
+13
По пути Одемвингие пошёл
+6
0
+6
Ответ master_of_dzen
точно также сделал как в свое время сделал Идову, хотя чисто ментально русский чел как и Брайан, потому что вырос здесь
а мог бы быть просто легендарный центр обороны Семёнов - Идову под руководством Стаса
+3
0
+3
Ответ Night Crawler
Самое интересное, что если он будет заигран за сборную Нигерии и решит потом поиграть в чемпионате России, он будет считаться легионером. Интересно, если в футбольном мире такая дичь, когда уроженец страны и воспитанник местного клуба считается чужим игроком?
Он сам решил стать чужим, выбрав другую сборную
+1
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Ответ News13
Я русский!
И я иду до Нигерии
+3
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Я просто Онугха!!после этой новости.
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Я русский!
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Поторопился парень. Просто в сборную сейчас очередь большая.
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Самое интересное, что если он будет заигран за сборную Нигерии и решит потом поиграть в чемпионате России, он будет считаться легионером. Интересно, если в футбольном мире такая дичь, когда уроженец страны и воспитанник местного клуба считается чужим игроком?
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он, видимо, быстрее сыграет на чемпионате Европы, чем сборная России
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вряд ли прям официально лучший, там у них схема турнира интересная. 7 голов он забил в суперлиге, что тоже хорошо, а 8 забил в турнире нижней шестёрки лиги.
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РПГ на разборки принес
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Сомнительно, что он за Нигерию будет "играть" - это не Осимхен и даже не Лукман😐
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Ответ Sergio Mendez
А что может ловить он в сборной России? Товарняки с Иранами катать?)
с чего решили что его вообще в сборную
России бы вызвали,если его никогда даж не рассматривали
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Ответ StHappyOne
Классика государственного расизма. Русский пацан Онугха или тот же Идову никогда не дождется вызова в сборную. Зато у нас Ари играл 🤣
Онугха к 27 годам только начал нормально играть, до этого статистика у него была очень средней, а то даже и плохой
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Ответ Topper_Harley_SPB
Кто это? ))
Футболист.
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