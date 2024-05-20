Онугха – лучший бомбардир чемпионата Дании с 15 голами. Российский форвард «Вайле» забивает в 7 играх подряд

Герман Онугха возглавил список бомбардиров чемпионата Дании.

Российский нападающий « » сделал дубль в сегодняшнем матче датской Суперлиги против « » (2:0). забил в 7-м матче чемпионата подряд – в этих матчах на его счету 8 голов.

Онугха единолично лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона лиги, отметившись 15 голами в 31 матче.

Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.