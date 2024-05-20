Онугха – лучший бомбардир чемпионата Дании с 15 голами. Российский форвард «Вайле» забивает в 7 играх подряд

Теги премьер-лига Россия высшая лига Дания Вайле Видовре Герман Онугха Футбол

Герман Онугха возглавил список бомбардиров чемпионата Дании.

Российский нападающий «Вайле» сделал дубль в сегодняшнем матче датской Суперлиги против «Видовре» (2:0). Онугха забил в 7-м матче чемпионата подряд – в этих матчах на его счету 8 голов.

Онугха единолично лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона лиги, отметившись 15 голами в 31 матче.

Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.

15 комментариев
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хорошо, что нашел свой чемпионат и команду, парень с потрясающими данными, но не топ к сожалению
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+7
Ответ Dmitry Orlov
Офигеть, ему уже 27, а я всё ещё думаю о нём, как о "молодом перспективном". Вопрос ещё и в том, считает ли он сам себя сейчас российским форвардом?
Я наоборот думал ему лет тридцать, настолько давно он на слуху. Помню его в Крыльях, никакой вообще был
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+5
Ответ Dmitry Orlov
Офигеть, ему уже 27, а я всё ещё думаю о нём, как о "молодом перспективном". Вопрос ещё и в том, считает ли он сам себя сейчас российским форвардом?
Глупый вопрос . Конечно считает , он родился здесь .
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Перед началом сезона я аккуратно 10+ прогнозировал) Приятно,что не ошибся.

До зимней паузы Герман был самый бьющий игрок чемпионата, а еще лидер по кол-ву спринтов. После паузы оба показателя просели...зато полетело в ворота)

За тур до конца Вайле сохранил прописку в высшем дивизионе (почти весь чемпионат в зоне вылета шли (во многом из-за неудачного старта с 6 поражений подряд), но забавно что теперь у них есть шанс на 7-е место, которое дает стыковые матчи с бронзовым призером (Кубок взяла 6-я команда чемпионата) за последнюю путевку в ЕК. Есть высокий шанс, что бронзовый призер - это участник плей-офф ЛЧ "Копенгаген". В Дании явно не парятся по поводу места в рейтинге УЕФА)
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Игрок не уровня сильнейшей лиги мира - РПЛ. Но хорошо, что нашёл чемпионат попроще под свои данные.
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Только не забывайте что в Дании чемпионат разделили после двух кругов и его команда во второй шестёрке. И семь матчей подряд он не Копенгагенам и Брондбю забивает
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Смотрибельные матчи у Вайле как раз с топами. Они низким блоком играют, а Герман по 10-15 касаний за матч делает... с равными по классу уснуть можно)

По мне так, отличная характеристика его игры - проигранный матч с "Копенгагеном":
(смотреть с 1.20) superliga.dk/kampe/2023-2024/f-c-kobenhavn-vejle-boldklub-21-10-2023
Вот эти "медлительные мешки" - это защитники из 1/16 финала ЛЧ.
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Ответ Григорий Гашников
хорошо, что нашел свой чемпионат и команду, парень с потрясающими данными, но не топ к сожалению
Вайле Онугхи !
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Офигеть, ему уже 27, а я всё ещё думаю о нём, как о "молодом перспективном".

Вопрос ещё и в том, считает ли он сам себя сейчас российским форвардом?
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Будет первым уедет в чемпионат по сильнее, из дании быстро разбирают..
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Ответ Dmitry Orlov
Офигеть, ему уже 27, а я всё ещё думаю о нём, как о "молодом перспективном". Вопрос ещё и в том, считает ли он сам себя сейчас российским форвардом?
А каким он должен себя считать?
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Ответ Григорий Гашников
хорошо, что нашел свой чемпионат и команду, парень с потрясающими данными, но не топ к сожалению
Какие у него потрясающие данные? Рост, если только.
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Ответ Hitgoe Himgob
Только не забывайте что в Дании чемпионат разделили после двух кругов и его команда во второй шестёрке. И семь матчей подряд он не Копенгагенам и Брондбю забивает
Это верно, но совсем уж принижать не стоит, вот Копенгаген (смотреть с 1.20): https://superliga.dk/kampe/2023-2024/f-c-kobenhavn-vejle-boldklub-21-10-2023
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