Онугха – лучший бомбардир чемпионата Дании с 15 голами. Российский форвард «Вайле» забивает в 7 играх подряд
Герман Онугха возглавил список бомбардиров чемпионата Дании.
Российский нападающий «Вайле» сделал дубль в сегодняшнем матче датской Суперлиги против «Видовре» (2:0). Онугха забил в 7-м матче чемпионата подряд – в этих матчах на его счету 8 голов.
Онугха единолично лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона лиги, отметившись 15 голами в 31 матче.
Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.
До зимней паузы Герман был самый бьющий игрок чемпионата, а еще лидер по кол-ву спринтов. После паузы оба показателя просели...зато полетело в ворота)
За тур до конца Вайле сохранил прописку в высшем дивизионе (почти весь чемпионат в зоне вылета шли (во многом из-за неудачного старта с 6 поражений подряд), но забавно что теперь у них есть шанс на 7-е место, которое дает стыковые матчи с бронзовым призером (Кубок взяла 6-я команда чемпионата) за последнюю путевку в ЕК. Есть высокий шанс, что бронзовый призер - это участник плей-офф ЛЧ "Копенгаген". В Дании явно не парятся по поводу места в рейтинге УЕФА)
По мне так, отличная характеристика его игры - проигранный матч с "Копенгагеном":
(смотреть с 1.20) superliga.dk/kampe/2023-2024/f-c-kobenhavn-vejle-boldklub-21-10-2023
Вот эти "медлительные мешки" - это защитники из 1/16 финала ЛЧ.
Вопрос ещё и в том, считает ли он сам себя сейчас российским форвардом?