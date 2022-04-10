Герман Онугха: «Рубин» проигрывает из-за мелочей. Мы делаем все на тренировках»

прокомментировал серию «Рубина» из 4 поражений.

Форвард казанского клуба высказался после матча с «Краснодаром» (0:1).

«Мотивации сполна, потому что в основном сейчас игровое время получают те, кто раньше его не получал, когда были легионеры. Нужно прыгать выше головы.

Мы делаем все на тренировках, отрабатываем все, разбираем каждый момент до мелочей, но где-то кто-то ошибся, не добежал, не попал по мячу, и из-за таких мелочей мы получаем поражение.

«Краснодар» во втором тайме взял мяч под контроль, и мы уже в среднем блоке оборонялись», – сказал Онугха.

«Рубин» проиграл, по сути, «Краснодару-2» – с рекордным набором из ФНЛ. Но Слуцкий не уходит