Онугха о вылете «Рубина»: «Надеемся на мораторий. Посмотрим, какой будет регламент»

Форвард «Рубина» надеется, что объявят мораторий на вылет.

Вчера казанский клуб проиграл «Уфе» (1:2) и вылетел из РПЛ напрямую.

– Очень сложно комментировать. Были и пенальти, и болельщики, и незабитые пенальти. Тяжело комментировать.

– В раздевалке что происходило?

– Слуцкий поблагодарил, сказал, что старались.

– Какие у вас планы?

– У меня аренда. Посмотрим, какой будет регламент. Да, надеемся на мораторий, – сказал Онугха.

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