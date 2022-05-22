Онугха о вылете «Рубина»: «Надеемся на мораторий. Посмотрим, какой будет регламент»

Форвард «Рубина» Герман Онугха надеется, что объявят мораторий на вылет.
Вчера казанский клуб проиграл «Уфе» (1:2) и вылетел из РПЛ напрямую.
– Очень сложно комментировать. Были и пенальти, и болельщики, и незабитые пенальти. Тяжело комментировать.
– В раздевалке что происходило?
– Слуцкий поблагодарил, сказал, что старались.
– Какие у вас планы?
– У меня аренда. Посмотрим, какой будет регламент. Да, надеемся на мораторий, – сказал Онугха.
Агония «Рубина» – самые безумные 15 минут в сезоне РПЛ
Великое селфи «Рубина» просто напрашивается на эти чудеса фотошопа
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам