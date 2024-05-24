Эндрик о соцсетях: «Я тренируюсь, восстанавливаюсь, играю с братом. Нет времени писать или читать все»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига соцсети Эндрик Футбол

Эндрик рассказал о своем отношении к соцсетям.

«Для меня все очень спокойно, потому что мой распорядок дня уже давно очень прост. Я тренируюсь в своем клубе, ем, занимаюсь индивидуальным восстановлением и профилактикой травм. Я почти всегда остаюсь дома, где играю в видеоигры или играю с братом.

У меня нет времени писать в социальных сетях, не говоря уже о том, чтобы читать все, что я получаю», – сказал будущий игрок «Реала», выступающий за «Палмейрас».

Эндрик о «Золотом мяче»: «Это не главное, титулы с клубом важнее»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачной карьеры этому таланту, он уже сейчас начинает демонстрировать чемпионский характер, а что будет в Мадриде....
+2
-2
0
Конечно у тебя не будет времени, когда ты подписываешь контракт со своей дамой, что не можешь в ГТА заводить девушек))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий