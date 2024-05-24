Эндрик о соцсетях: «Я тренируюсь, восстанавливаюсь, играю с братом. Нет времени писать или читать все»

Эндрик рассказал о своем отношении к соцсетям.

«Для меня все очень спокойно, потому что мой распорядок дня уже давно очень прост. Я тренируюсь в своем клубе, ем, занимаюсь индивидуальным восстановлением и профилактикой травм. Я почти всегда остаюсь дома, где играю в видеоигры или играю с братом.

У меня нет времени писать в социальных сетях, не говоря уже о том, чтобы читать все, что я получаю», – сказал будущий игрок «Реала», выступающий за «Палмейрас».

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