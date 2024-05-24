Эндрик о «Золотом мяче»: «Это не главное, титулы с клубом важнее»
Эндрик заявил, что считает титулы, завоеванные с клубом, важнее «Золотого мяча».
– Есть ли у тебя цель однажды побороться за «Золотой мяч?»
– «Золотой мяч» – это следствие успеха, достигнутого за несколько лет в виде титулов, ради которых я собираюсь работать.
Но я знаю, что это не главное, главное – всегда клуб, – заявил будущий игрок «Реала», выступающий за «Палмейрас».
Эндрик о «Реале»: «Познакомиться с величайшим клубом мира – мечта любого, кто любит футбол. Победа в ЛЧ – не просто желание, это обязательно, если ты играешь за «Мадрид»