Эндрик о «Золотом мяче»: «Это не главное, титулы с клубом важнее»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Эндрик Футбол

Эндрик заявил, что считает титулы, завоеванные с клубом, важнее «Золотого мяча».

– Есть ли у тебя цель однажды побороться за «Золотой мяч?»

– «Золотой мяч» – это следствие успеха, достигнутого за несколько лет в виде титулов, ради которых я собираюсь работать.

Но я знаю, что это не главное, главное – всегда клуб, – заявил будущий игрок «Реала», выступающий за «Палмейрас».

Эндрик о «Реале»: «Познакомиться с величайшим клубом мира – мечта любого, кто любит футбол. Победа в ЛЧ – не просто желание, это обязательно, если ты играешь за «Мадрид»

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20 комментариев
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Ответ Саша Вжухов
А Рибери в 2013 из-за чего не получил ЗМ?
Он не красивый, ведь у него на лице шрам есть:(
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+6
Хороший парень.
+5
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+5
Главное чтобы дальше с годами не испортился, а так молодец.
+4
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+4
Ответ Константин Шангареев
О чём он говорит вообще? При чём тут он, реал и золотой мяч в одном предложении? не рановато ли пуху накидывать?
его спрашивают об этом
+4
0
+4
Пока что пацан говорил только правильные слова про будущую игру в Реале.
+3
-1
+2
Авейру : А у меня ни того, ни другого.. 🤭😂
+1
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+1
Пока Эндрик вызывает лишь уважение: парень в 17 лет невероятно рассудителен. Что-то мне подсказывает, что хорошо начнёт, долго не запрягая.
+1
0
+1
Ответ Champions of the World
ЗМ дают за красивые глаза, медийность и узнаваемость: Снейдер в 2010 не получил, потому что "Не был известен широкой публике" © Ван Дейк в 2019 не получил, потому что "Ещё не успел доказать свою проф. пригодность, и если в следующих годах докажет свой уровень, то получит" © Левандовски в 2021 не получил, потому что "Месси выиграл Копа Америка, даже не забив голов в Полуфинале и Финале" © Так что да, лучше командные трофеи - как показатель успеха, чем что-то кому-то доказывать
А Рибери в 2013 из-за чего не получил ЗМ?
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-2
+1
Ответ Борис Моисеев
Те самые гол+пас набитые на нижней десятке Ла Лиги и вообще ничего не показавшего против топов?
Лучший бомбардир, ассистент и игрок победной Копы. Первый и на данный момент единственный с такой коллекцией наград за один турнир
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Кокорин за игру в Арисе почему не получил!?!?!? .....от болбоя стулом!?!?!?
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Чтобы футболисты не говорили ,но каждый из них в душе лелеет однажды получить золотой вожделенный мяч.
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Ответ Champions of the World
ЗМ дают за красивые глаза, медийность и узнаваемость: Снейдер в 2010 не получил, потому что "Не был известен широкой публике" © Ван Дейк в 2019 не получил, потому что "Ещё не успел доказать свою проф. пригодность, и если в следующих годах докажет свой уровень, то получит" © Левандовски в 2021 не получил, потому что "Месси выиграл Копа Америка, даже не забив голов в Полуфинале и Финале" © Так что да, лучше командные трофеи - как показатель успеха, чем что-то кому-то доказывать
2021 ом у Месси больше гол + ассист и выиграл кубок и копа Америку. Что выиграл Левандовски в том году кроме ручных кубком Бундеслиги?
+3
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Ответ Champions of the World
Алисон Бекер за ЛЧ и Копу почему не выиграл в 2019?
Хедира за ЛЧ и ЧМ почему не выиграл в 2014?
+2
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Ответ Zafar Babakow
2021 ом у Месси больше гол + ассист и выиграл кубок и копа Америку. Что выиграл Левандовски в том году кроме ручных кубком Бундеслиги?
Те самые гол+пас набитые на нижней десятке Ла Лиги и вообще ничего не показавшего против топов?
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Ответ Константин Шангареев
скромнее надо быть, и умнее особенно. хотя "умный бразильский футболист" звучит как сюр
Так он же поставил командные успехи выше индивидуальных.
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