Эндрик о «Золотом мяче»: «Это не главное, титулы с клубом важнее»

Эндрик заявил, что считает титулы, завоеванные с клубом, важнее «Золотого мяча».

– Есть ли у тебя цель однажды побороться за «Золотой мяч?»

– «Золотой мяч» – это следствие успеха, достигнутого за несколько лет в виде титулов, ради которых я собираюсь работать.

Но я знаю, что это не главное, главное – всегда клуб, – заявил будущий игрок « », выступающий за « ».

Эндрик о «Реале»: «Познакомиться с величайшим клубом мира – мечта любого, кто любит футбол. Победа в ЛЧ – не просто желание, это обязательно, если ты играешь за «Мадрид»