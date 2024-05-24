Орозко о том, что нравится в России: «Рестораны, еда, климат и Волга. Любимое блюдо – сырники»
Франко Орозко рассказал, что ему нравится в России.
22‑летний аргентинец пополнил состав «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из аргентинского «Лануса».
В Мир РПЛ Орозко провел одиннадцать матчей, в которых забил один гол и отдал голевую передачу.
– Три вещи, которые тебе нравятся в России?
– Рестораны, еда, климат и Волга. Холодно не было, мне нравится климат. Любимое блюдо – сырники, – сказал Франко Орозко.