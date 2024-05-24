Орозко о том, что нравится в России: «Рестораны, еда, климат и Волга. Любимое блюдо – сырники»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Питание Франко Орозко Футбол

Франко Орозко рассказал, что ему нравится в России.

22‑летний аргентинец пополнил состав «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из аргентинского «Лануса».

В Мир РПЛ Орозко провел одиннадцать матчей, в которых забил один гол и отдал голевую передачу.

– Три вещи, которые тебе нравятся в России?

– Рестораны, еда, климат и Волга. Холодно не было, мне нравится климат. Любимое блюдо – сырники, – сказал Франко Орозко.

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7 комментариев
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Пиво Самарское тоже огонь! В дно советую сходить! Все мы любим самарский пивзавод! Самарский пивзавод! Самарский пивзавод! )))
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мне одному к его фамилии в начале букву М хочется добавить?)))
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Сырники - это да, это он правильно сказал...
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Как я ждал этой информации!
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Сырники или творожники нравятся? )
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Ответ FRE3StYLER
мне одному к его фамилии в начале букву М хочется добавить?)))
Орозко полюбил морозко
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