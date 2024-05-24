Франко Орозко рассказал, что ему нравится в России.

22‑летний аргентинец пополнил состав «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из аргентинского «Лануса».

В Мир РПЛ Орозко провел одиннадцать матчей, в которых забил один гол и отдал голевую передачу.

– Три вещи, которые тебе нравятся в России?

– Рестораны, еда, климат и Волга. Холодно не было, мне нравится климат. Любимое блюдо – сырники, – сказал Франко Орозко.